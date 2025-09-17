²¸ÅÄÎ¦¡¢»³¸ý¾¡Ê¿¤â¡ÄÀ¤³¦Ãæ¤¬ÎÞ¤·¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥É¥ê¡¼¥à¥º¡Ù¡¡¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÈÆüËÜÈÇ¡ÉÈ¯Çä
¡¡2024Ç¯11·î¤ËÆüËÜ¤Ç·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¡¢Âè96²ó¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡Ø¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥É¥ê¡¼¥à¥º¡Ù¡£¤½¤Î¸¶ºî¤È¤Ê¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Î¥Ù¥ë¡Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ë¤Î¡ÈÆüËÜÈÇ¡É¤¬¡¢2025Ç¯9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ãø¼Ô¤Ï¡¢¥·¥«¥´ºß½»¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Î¥Ù¥ë¡¦»ùÆ¸½ñºî²È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¥µ¥é¡¦¥Ð¥í¥ó»á¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤ò¼ê¤¬¤±¡¢YALSAÍ¥½¨¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Î¥Ù¥ë¤ä¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¥º¥Ù¥¹¥È»ùÆ¸½ñ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢¥É¥Ã¥°¤¬¸ÉÆÈ¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÀìÍÑ¤Î¥¥Ã¥È¤òÈ¯Ãí¤·¤ÆÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¤â¤Î¡£¤½¤ÎÆü¤«¤éÆó¿Í¤Î³Ú¤·¤¤À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¬¡¢¤¢¤ë²Æ¡¢³¤¿åÍá¤Ë½Ð¤«¤±¤¿ºÝ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬»¬¤Ó¤Ä¤¤¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥É¥Ã¥°¤ÏÆü¤ò²þ¤á¤Æ½¤Íý¤ò»î¤ß¤ë¤â¤Î¤Î¡¢³¤¿åÍá¾ì¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤ÇÊÄº¿¤µ¤ì¡¢ÍèÇ¯¤Î²Æ¤Þ¤ÇÎ¥¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤Ë¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÆó¿Í¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÌ¤Íè¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡±Ç²èÈÇ¤â¸¶ºî¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥»¥ê¥Õ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¡¼¥ó¤òÄÉ²Ã¡£ÊõÊª¤Î¤è¤¦¤ÊÆó¿Í¤ÎÍ§¾ðÊª¸ì¤ÏÆüËÜ¸ø³«¸å¤¹¤°¤Ë¸ý¥³¥ß¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¸ø³«´Û¿ô20´Û¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤¬¤é2025Ç¯2·î¤Ë¤Ï¶½¹Ô¼ýÆþ2²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¢¥Ë¡¼¾Þ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ±Ç²è¾Þ¡¢¥´¥ä¾Þ¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î±Ç²è¾Þ¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿·àÃæ¤Ç¤Ï¥¢¡¼¥¹¡¦¥¦¥£¥ó¥É¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¤Î¡Ö¥»¥×¥Æ¥ó¥Ð¡¼¡×¤¬Î®¤ì¤ëÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±³Ú¶Ê¤Î²Î»ì¤Ë¤¢¤ë¡È9·î21Æü¡É¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆBlu-ray¡õDVD¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë±Ç²è´Û¤Ç¤âºÆ¾å±Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ºÆ¤Ó¡Ø¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥É¥ê¡¼¥à¥º¡Ù¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¸¶ºî¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Î¥Ù¥ë¤ÎÆüËÜÈÇ¤Ï¡¢Ãø¼Ô¥µ¥é¡¦¥Ð¥í¥ó»á¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¼Â¸½¤·¤¿ÆüËÜ¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë»ÅÍÍ¡£µ¼²»¤Ê¤É100°Ê¾å¤ÎÃ±¸ì¤òËÝÌõ¤·¤¿¤Û¤«¡¢Ãø¼Ô¼«¤éÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥«¥Ð¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢ÆüËÜ¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¥¤¥é¥¹¥ÈÉÕ¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²èÈÇ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿ÆÈÆÃ¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¸¶ºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶õµ¤´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤â¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤°ìºý¤À¡£ºî¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±Ç²èÈÇ¤Î¸«¤¨Êý¤â¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ØÌë¤Î¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®Àâ²È¡¦²¸ÅÄÎ¦»á¤È¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¤ä¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¤¹¤ë¿Íµ¤À¼Í¥¡¦»³¸ý¾¡Ê¿¤âÆ±ºî¤ò¿äÁ¦¡£ÆÃ¤Ë»³¸ý¤Ï¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥³¥ìÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ëºîÉÊ¡¢ÅöÊ¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢Èà¤ÎÂÀ¸ÝÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±Ç²èÈÇ¤ò´Ñ¤¿¿Í¤â¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¸¶ºî¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Î¥Ù¥ë¤ÎÆüËÜÈÇ¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡Ø¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥É¥ê¡¼¥à¥º¡Ù¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤è¤¦¡£