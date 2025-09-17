ヨロズ物流は、南河内郡河南町にある大阪芸術大学写真学科との産学連携プロジェクトで、オートフレンド様が手掛ける「花魁Japan」のプレミアムアルミホイールを使用した広告ビジュアルを制作しました。

ヨロズ物流／大阪芸術大学写真学科「産学連携プロジェクト」

ヨロズ物流は、南河内郡河南町にある大阪芸術大学写真学科との産学連携プロジェクトで、オートフレンド様が手掛ける「花魁Japan」のプレミアムアルミホイールを使用した広告ビジュアルを制作。

制作した広告ビジュアルは物流新時代(2025年8月18日発行)や物流ウィークリー(2025年8月21日発行)に掲載されました。

撮影にはシンガポール、ニューヨーク、上海などで20年ほど広告写真家として活動し、現在は大阪芸術大学写真学科教授の本田 晋一氏とそのゼミ生が授業の一環として参加。

同社敷地内でのトラックを用いた撮影と、大阪芸術大学写真学科のスタジオでのトラックタイヤ撮影を経て、今回のビジュアルが完成しました。

・大阪芸術大学写真学科 本田 晋一教授

大阪芸術大学写真学科 本田 晋一教授

「吹雪の中、雪道を大型トラックが爆走しているシーンを、真夏の焼けつくアスファルトの上で撮る」という、プロでも躊躇するような高度な撮影合成でした。

どこまでを現場で撮って、どこから合成＆画像生成AIで作るのかの判断が難しい。

雪の轍とトレッドに残る雪はゼロからデジタルで作るのは困難なので現地で撮影。

学生達も汗だくになりながら大量の塩や氷を撒いたりして大いに楽しんでくれたと思います。

」

大阪芸術大学 授業風景

◆花魁Japanホイール×CHAOYANGトラックタイヤ 特別コラボが生まれた理由

取引銀行の紹介により、同社が取り扱うCHAOYANGトラックタイヤにご興味をお持ちいただいたことがきっかけで、株式会社オートフレンド代表取締役の田中 一彦様が直々に同社へご来社くださいました。

当日は、同社タイヤ事業部の栗岡より、CHAOYANGトラックタイヤの「コスト面における優位性」や「実際の性能面での特徴」について、丁寧に説明されました。

その結果、製品の品質や導入メリットをご評価いただき、今回の特別なコラボレーションへとつながる運びとなりました。

さらに現在では、株式会社オートフレンド様が手掛けるデモカーに、実際にCHAOYANGトラックタイヤを装着していただいています。

街を走るその姿は、単なる製品紹介にとどまらず、実走行での性能を体感いただく取り組みともなっており、私たちとしても大変光栄に感じています。

花魁ジャパン西日本代表者の田中 一彦様ご来社

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post アルミホイールは花魁Japanとコラボ！ヨロズ物流／大阪芸術大学写真学科「産学連携プロジェクト」 appeared first on Dtimes.