自在に曲がる“LED照明”！ジェイダブルシステム「LEDネオンライトロング」

ジェイダブルシステム「LEDネオンライトロング」

商品名 ： LEDネオンライトロング 単色・RGB・2色

発売日 ： 2025年8月25日(月)

種類 ： 高耐防水(乳半)

価格 ： 単色、RGB、2色…68,640円(税込)

内容 ： LEDネオンライト×1巻

サイズ ： 幅10mm×厚み20mm×長さ10,000mm(10m)

カラー ： 白色、電球色、赤、緑、青、RGB(カラー調色)、

2色(6500K〜2700K調色)

販売場所： 同社ホームページ

ジェイダブルシステムは、片側電源のみで最長10mの点灯が可能なLEDテープをシリコンチューブで密封した「LEDネオンライトロング」を、2025年8月25日に発売しました。

■商品の特徴

＊二層構造のシリコンチューブ

二層構造のシリコンチューブ

防水LEDテープよりもさらに分厚いシリコンを二層に重ねて密封し、内部LED光源を完全防護します。

保護等級はIP67(高耐防水)を誇り、雨水に対して非常に強い特性を持ちます。

点灯面はツヤのあるフラットな透明シリコンで、内部光源からの光を柔らかな光で拡散します。

＊高い柔軟性と曲がる光

高い柔軟性と曲がる光

シリコンチューブの特性により、複雑に曲げても点灯を維持する特性を持ちます。

他の防水LEDテープとは異なり、点灯の光そのものを曲げて形状を変化させることができ、曲げられる性質を利用することで簡単なサインや文字を表現することもできます。

＊電圧降下の影響を受けずに10mまで均一な明るさ

電圧降下の影響を受けずに10ｍまで均一な明るさ

内部光源に用いたLEDラインテープロングの特徴により電圧降下の影響を受けず、片側からの電源供給のみで最長10mまで点灯が可能です。

1本で点灯できる長さが増えたことで、現場での施工工数や使用部材の削減に繋がります。

＊設置を補助するオプション品

設置を補助するオプション品

ネオンライトロングは本体の幅や厚みが他LEDテープと比較すると大きめですが、設置を安定させるためのオプション品を用意しています。

標準付属品のレールクリップに加え、綺麗にまっすぐ固定するためのアルミレール、曲げた状態を維持して固定できる湾曲レールがあります。

