俳優・坂口健太郎が私生活をめぐるスキャンダルに巻き込まれるなか、出席予定だった釜山（プサン）国際映画祭の記者懇談会が中止となった。

釜山国際映画祭側は9月15日、「先にご案内した『ファイナルピース』記者懇談会は、ゲストの事情によりやむを得ず中止されたことをお知らせする」とし、「突然の日程変更につき、広くご理解をお願い申し上げる」と発表した。

続けて「今後行われる日程およびインタビュー関連の内容は改めてご案内する」とした。

坂口健太郎は主演作『ファイナルピース』で第30回釜山国際映画祭オープンシネマ部門に招待され、渡辺謙や熊澤尚人監督と共に釜山を訪れる予定だった。

これに伴い坂口健太郎は18日午後、釜山映画の殿堂で『ファイナルピース』に関する記者懇談会を行う予定だったが、最終的に中止となった。これは最近明らかになった、いわゆる「二股疑惑」の余波とみられる。

最近、芸能メディア週刊文春は、坂口健太郎が3歳年上のヘアメイクアーティストAさんと4年間同棲中だと報じた。また坂口健太郎は2022年から永野芽郁とも交際し、三角関係を続けてきたと伝えた。

永野芽郁は今年5月、15歳年上の既婚俳優・田中圭との熱愛説が浮上した経緯もあり、騒動はさらに大きくなった。

永野芽郁側は「過去に坂口健太郎と交際していたのは事実だが、三角関係だったことは知らなかった」との立場を示した。

坂口健太郎側は、同棲している女性との交際事実のみを認めたと伝えられている。

一方、坂口健太郎はモデル出身の人気俳優で、韓国のファンからも親しみのあるイメージで愛されてきた。

昨年はイ・セヨンと主演を務めたドラマ『愛のあとにくるもの』に出演した。