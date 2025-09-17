一番摘み茶葉を熟成させた旨みと香ばしさが際立つミルクティー！ゴンチャ「秋焙煎ほうじ茶」
台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ（Gong cha）」に、一番摘み茶葉を熟成させた旨みと香ばしさが際立つドリンクが登場。
秋を楽しむドリンクとして「秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー」と「秋焙煎ほうじ茶 ミルクティー」が期間限定で発売されます☆
ゴンチャ「秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー／秋焙煎ほうじ茶 ミルクティー」
発売日：2025年9月25日(木) ※販売終了時期は、各店舗の在庫状況により異なります
販売店舗：国内ゴンチャ全店
ゴンチャのレギュラーメニューとして根強い支持を集めている、香ばしさと深みのある味わいが人気の「焙じ茶」
今回期間限定で登場する「秋焙煎ほうじ茶」は、強めに焙煎した茶葉をブレンドし、香ばしさがより際立つ味わいに仕上げられています。
さらに、旨みと香りが凝縮した一番摘みの茶葉を使用し、じっくり熟成させることで、口当たりはまろやかに、後味には奥行きを感じる1杯です。
焙じ茶に黒糖シロップとミルクフォームをあわせた「秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー」と、ストレートに焙じ茶の魅力を楽しめる「秋焙煎ほうじ茶 ミルクティー(ICED/HOT)」の2種類がラインナップされます☆
秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー
価格：ICED／M 670円(税込) ※デリバリー対象外
秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー
追加トッピング：2つまで可能
※氷の量を選択できません
強めに焙煎した茶葉をブレンドすることで、こんがりとした香ばしさが際立つ「秋焙煎ほうじ茶」に、黒糖シロップとミルクフォームを合わせた「秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー」
旨みが凝縮された一番摘み茶をじっくり熟成させ、風味を最大限引き出しています。
焙じ茶の香りと、黒糖のコクのある甘みが調和した、奥行きのある味わいが楽しめる一杯です。
秋焙煎ほうじ茶 ミルクティー
価格：
ICED S 540円(税込)／M 590円(税込)／L 680円(税込)
HOT S 540円(税込)／M 590円(税込)
追加トッピング：3つまで可能
こんがりとした香ばしさとともにまろやかなコクを感じる、今しか味わえない「秋焙煎ほうじ茶 ミルクティー」
旨みが凝縮された一番摘み茶をじっくり熟成させ、強めに焙煎してブレンドしています。
まるで焙じたてのような香りと、奥行きのある味わいを感じられるよう仕上げられたミルクティーです。
日差しがやわらいでいくこの時期に、ほうじ茶の香ばしさにひたるティータイムで、秋を楽しむ一杯。
ゴンチャにて2025年9月25日より期間限定で販売される「秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー」と「秋焙煎ほうじ茶 ミルクティー」の紹介でした☆
