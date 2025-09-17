１５日、太陽電池モジュールの性能最適化について議論する辛邕氏（中央）と学生。（南京＝新華社配信）

【新華社南京9月17日】中国江蘇省南京市にある南京郵電大学は、同大のフレキシブルエレクトロニクス全国重点実験室の黄維（こう・い）院士（アカデミー会員）と辛邕（しん・こう）教授の研究チームが、溶液法を用いて大面積の「CZTS（銅・亜鉛・スズ・硫黄・セレン）」薄膜太陽電池を作製し、さらに光電変換効率（太陽光エネルギーを電力に変換する効率）10.1％を達成することで、無機化合物を用いたフレキシブル太陽電池材料の産業化の可能性を検証したと発表した。関連成果は15日に英科学誌「ネイチャー・エネルギー（Nature Energy）」電子版に掲載された。

辛氏によると、第1世代の太陽電池材料である結晶シリコンは硬い性質を有するため、太陽光発電分野では現在、太陽電池材料を柔軟で軽量かつ薄型に、衣服に縫い付けられるレベルを目指すことが、研究の焦点となっている。ペロブスカイトなど次世代の材料は薄膜化が容易である反面、性能の安定性に課題が残る。こうした背景の下、第2世代の太陽電池材料「CIGS（銅・インジウム・ガリウム・セレン）」が再び研究者の注目を集めている。

辛氏は「『CIGS』は薄膜の歩留まり（良品率）が低く、インジウムとガリウムのコストも高いため、長らく技術的なハードルを越えられずにいた」と語った。2021年、辛氏と研究チームはインジウムとガリウムを亜鉛とスズに置き換え、従来の真空法に代えて溶液法を採用することで、0.1平方センチのCZTS薄膜太陽電池の作製に成功。光電変換効率は13％に達した。

１０・４８平方センチの薄膜太陽電池モジュール（実物）。（２０２４年６月５日撮影、南京＝新華社配信）

しかし国際的には、太陽電池モジュールの面積が10平方センチを超えて初めて、光電変換効率は実質的な意味を持つと考えられている。ただし、薄膜の面積が大きくなるにつれて、光電変換効率は大幅に低下する。

研究チームは実験を繰り返し、溶液の「配合」を精密に調整することで、有効面積10.48平方センチの太陽電池モジュールの作製に成功した。

国際的に権威ある認証機関による試験の結果、このモジュールの光電変換効率は10.1％に達し、国際的な「太陽電池効率表」に正式に掲載された。

黄氏はCZTS技術ルートの利点について、原材料の埋蔵量が豊富で無毒、かつコストが低いことだと指摘。今回の研究成果は、溶液法による無機フレキシブル太陽電池材料の作製が理論上可能というだけでなく、産業化の可能性も秘めていることを示していると説明した。（記者/陳席元）