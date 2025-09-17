〈「なぜ簡単にヤレる女たちに金を払うバカがいるのか」援助交際をやめない女性たちを脅迫して強制ワイセツ→最後は「ヤクザの女」に手を出してしまった男たちの末路（平成21年）〉から続く

「お前、女をボコッたらしいじゃねえか？」

援助交際をする女性たちを脅しては強制ワイセツを繰り返していた2人の男。しかし、ある時「ヤクザの女」と関わってしまうことに……。ついには用心棒のヤクザまで登場。"援交狩り男たち"はどうなったのか？ 2009（平成21）年におきた事件のその後をお届け。なおプライバシー保護の観点から本稿の登場人物はすべて仮名である。



事件後、美保さんは他人を装い、また同じテレクラに電話をかけ続けた。すると案の定、犯人と思しき男とつながった。佐藤と菊池は読み通り、また同じテレクラに戻って、同じように「割り切ったお付き合い」を求める女性をカモにしようとしていたのだ。

「援助交際したいんですけど……」

「いいよ、いいよ。車で迎えに行くから」

教えられた車種も色も服装も同じ。「こいつだ！」と直感した美保さんは、ヤクザに言われていたように郊外の公園に呼び出した。

その連絡を受けたヤクザは若い衆を引き連れ、公園で佐藤と菊池が来るのを待ち構えていた。

すると、聞いていた通りの車が接近。駐車場に車を止めたところで、複数のヤクザたちが取り囲んだ。

「お前かぁ！」

佐藤は髪をつかまれて、車から引きずり出され、免許証で身元を確認された。

「お前、女をボコッたらしいじゃねえか？」

「知りません……」

「ウソをつくな。もうネタは上がってんだよ！」

と言うや否や、佐藤は顔面に数十発の拳を叩き込まれ、鼻の骨が折れるほど膝蹴りを食らわされ、サッカーボールのように蹴りまくられた。

「ヒイッ……!!」

警察に連絡した“援交狩り男たち”はその後…

菊池も殴られたが、途中で逃げ出し、助けを求めるために110番通報した。

警察が駆けつけたところ、佐藤は虫の息で横たわっており、病院へ運ばれた。全身打撲で全治1ヶ月の重傷だった。

その間の経緯について何も知らされていなかった美保さんは警察に被害を申告。やがて2つの事件がつながったのだ。

警察は佐藤と菊池に暴行を加えた暴力団組員らを傷害容疑で逮捕したが、佐藤と菊池も回復を待って、美保さんに対する集団強姦未遂と監禁の疑いで逮捕された。

暴力団組員らは容疑を認めたが、「連中のやったことは許しがたく、義侠心からやったことだ」という主張を繰り返した。

「あいつらはダニみたいなものだ。同じことを2度としないようにさせるためには、被害者以上の恐怖を味わわせて、体で覚えさせるしかない」

一方、佐藤と菊池は「彼らが怒るのも無理はない」と納得した上で、次のように供述した。

「自分たちはテレクラや出会い系サイトで売春相手を募る女性たちを蔑視していた。彼女らに金を払ったことなんかなかった。今後、こういう過ちを起こさないためには、そこに近づかなければいい。今回の件でそのことがよく分かりました。もう2度としません」

懲役は…

佐藤と菊池は暴力団組員らから示談金として10万円を受け取ったが、それはそっくり美保さんに対する示談金の支払いに回された。

菊池は執行猶予付きの有罪判決を言い渡されて釈放されたが、前科があった佐藤は懲役3年の実刑判決を受けて服役した。

結局、悪いのは誰だったのか。事件に関わった全員が自業自得だろう。

（諸岡 宏樹）