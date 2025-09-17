9月17日、藤本美貴がInstagramを更新した。

【写真】子供たちと映画を観に行った際の親子SHOTなども公開

藤本は、自身のInstagramアカウントにて、「とーたんは いつもプリンセス扱いしてくれます」とコメントすると、ワンピース姿の5歳次女の手を握って歩く夫・庄司智春（品川庄司）の様子を公開。

この投稿に対し、ファンからは、「ジェントルメ〜ン」「庄司パパ 素敵」「娘ちゃんの横顔がミキティ」「後ろ姿の感じがママとそっくり！」」などの反響が寄せられている。

かつてモーニング娘。の人気メンバーとして活躍した藤本は、2009年に庄司と結婚し、現在は3児の母。SNSやYouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ』では、家族との日常や母親としての姿・考えなどを発信し、たびたび注目を集めている。

同Instagramの9月15日の投稿では、「お休みに家族で、『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』を劇場でみにいきました！」などと映画をPRしつつ、子供たちとの写真を掲載していた。

