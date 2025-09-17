吉野家は、9月12日から全国の吉野家店舗（一部店舗では販売していない）で秋季限定商品として「月見牛とじ丼」および「月見牛とじ御膳」の販売を開始した。御膳は店内飲食の場合、ご飯の増量・おかわりを無料で受け付ける。いずれもテイクアウトの利用も可能となっている。なお、テイクアウトの御膳はみそ汁と漬物がつかない。

「月見牛とじ」シリーズは2019年に御膳からスタートし、2021年にテイクアウト需要に応える形で丼も登場した。

一昨年は鶏卵供給の影響によって販売を見送ったが、昨年に2年ぶりに復活。昨年新たに加わった「チーズ」「ねぎラー油」のトッピングが好評を得たた。人気バリエーションとして今年も販売する。

「月見牛とじ丼」は、吉野家秘伝のたれで煮込んだ牛肉を玉子2個でとじ、特製すきやきだれを加えてご飯に盛り付けた丼。さらに生玉子1個を添えており、卵黄だけをのせる濃厚な味わいも、溶いて加えるまろやかな味わいも楽しめる。ゴーダ・ステッペン・モッツァレラ・レッドチェダーの4種のチーズ「クワトロチーズ」をトッピングした「チーズ月見牛とじ丼」と、ねぎにフライドガーリックやオニオン、ラー油をかけた「ねぎラー油」をトッピングした「ねぎラー油月見牛とじ丼」も販売する。

［小売価格］

月見牛とじ丼：店内飲食 699円／テイクアウト 686円

月見牛とじ御膳：店内飲食 798円／テイクアウト 784円

（すべて税込）

［発売日］9月12日（金）

吉野家＝https://www.yoshinoya.com