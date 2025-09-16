アガサ・クリスティーらしい大胆なプロット！『名探偵ポワロ』シーズン12、9月29日（月）より放送

人気の英国ミステリー『名探偵ポワロ』シーズン12（日本語字幕版）が、BS11にて9月29日（月）より放送となる。

「オリエント急行の殺人」はシリーズ分岐点！『名探偵ポワロ』レビュー “ミステリーの女王”ことアガサ・クリスティーの小説をもとにし … 「オリエント急行の殺人」はシリーズ分岐点！『名探偵ポワロ』レビュー

「オリエント急行の殺人」は珠玉の出来

主人公は、ベルギーの元警察官という経歴を持つ私立探偵エルキュール・ポワロ。彼が自慢の“灰色の脳細胞”をフル回転させ、難事件の数々を解き明かしていく。

シーズン12では、「複数の時計」「三幕の殺人」「ハロウィーン・パーティ」「オリエント急行の殺人」という4つの長編を放送。ラスト2つは、ケネス・ブラナーが主演する映画シリーズ（『オリエント急行殺人事件』『名探偵ポアロ：ベネチアの亡霊』）でもおなじみ。特に「オリエント急行の殺人」はこれまで何度も映像化されてきたが、今回の脚色・演出は特筆すべき出来映えであり、デヴィッド・スーシェによるエルキュール・ポワロを味わい尽くす上では欠かせない。また、「三幕の殺人」はアガサ・クリスティー作品好きのNAVI編集部員が選んだ「『名探偵ポワロ』の秀逸トリックTOP10」で3位に入った作品。クリスティーらしい大胆なプロットをお見逃しなく！

シーズン12のゲストとして、『私立探偵ストライク』のトム・バーク、『MAD DOG』のジェイミー・ウィンストン、『フル・モンティ』のレスリー・シャープ、『フレンジー』のアンナ・マッセイ、『グランチェスター 牧師と刑事の殺人捜査』のテッサ・ピーク＝ジョーンズ、『マクドナルド＆ドッズ 窓際刑事ドッズの捜査手帳』のジェイソン・ワトキンス、『埋もれる殺意』のシニード・キーナン、『港町のシェフ探偵パール』のフランシス・バーバー、『ジェイン・オースティンに恋して』のガイ・ヘンリー、『刑事モース 〜オックスフォード事件簿〜』のアビゲイル・ソウ＆フィル・ダニエルズ、『孤高の警部 ジョージ・ジェントリー』のマーティン・ショウ、『HOMELAND』のアート・マリク、『フレッシュ・ミート』のキンバリー・ニクソン、『300 ＜スリーハンドレッド＞』のトム・ウィズダム、『バカニアーズ』のアメリア・ブルモア、『ザ・スプリット 離婚弁護士』のデボラ・フィンドレイ、『ベルグレービア 新たなる秘密』のソフィー・トンプソン、『THE HOUR 裏切りのニュース』のジュリアン・リンド＝タット、『ミスター・ベイツvsポストオフィス』のトビー・ジョーンズ、『ある結婚の風景』のジェシカ・チャステイン、『ウォーキング・デッド』のデヴィッド・モリッシー、『ワンス・アポン・ア・タイム』のバーバラ・ハーシー、『ドクター・マーティン』のアイリーン・アトキンス、『ダウントン・アビー』のヒュー・ボネヴィル、『ボルジア 欲望の系譜』のスタンレー・ヴェベール、『カウボーイビバップ』のエレナ・サチン、『センス8』のブライアン・J・スミス、『東京裁判』のセルジュ・アザナヴィシウス、『愛の記憶はさえずりとともに』のマリ＝ジョゼ・クローズ、『リッパー・ストリート』のジョゼフ・マウル、『愛を読むひと』のスザンヌ・ロタール、『イングロリアス・バスターズ』のドゥニ・メノーシェ、『窓際のスパイ』のサミュエル・ウェストなどが名を連ねる。

シーズン12第1話「複数の時計（前編）」あらすじ

英国ドーバー城の地下トンネル。海軍所属の“コリン・レース大尉”はドイツとの戦争に備え、海峡の監視任務に身を置いている。そんな彼の恋人である“フィオナ”は、内部スパイが資料を盗む現場を目撃。スパイを尾行するも相手に気付かれてしまい、揉み合ううちに車に轢かれて死亡してしまった…。

後日、舞台観劇中のポワロのもとを訪ねるレース大尉。彼はそこで“ウィルブラハム・クレセント通り”での奇妙な殺人現場に立ち会った話を始める。派遣会社に勤める“シーラ・ウェブ”という女性が、見ず知らずの女性からタイピストとして指名で依頼を受けたという。不思議に思いながら指定された時間にその住所に向かうも依頼主は居らず、本来の時刻とは違う“4時13分”を指し示す4つの置き時計に気が付く。さらにそこで男性の刺殺体を発見するが、この時外出していた盲目の住人とはまったく関係のない身元不明の遺体だった。亡くなったフィオナの遺品の中にあったメモから“クレセント”の付く住所に盗まれた内部資料があると考えるレース大尉は、自身が秘密情報部員であることをポワロに明かし、二人は海軍と警察の協力のもと捜査を始める。

ヨーロッパミステリー『名探偵ポワロ』シーズン12（全8話）放送情報

BS11にて9月29日（月）より毎週月曜日〜木曜日 19：00〜19：55 ※編集版

