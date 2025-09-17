ウエルシア薬局は、プライベートブランド（以下、PB）「くらしWelcia」から、ラバー歯間ブラシとフロスを1本に一体化した新商品「名コンビ！ラバー歯間ブラシと合体したフロス」を9月13日から全国のウエルシア薬局で発売した。

同商品の開発は、消費者からの声をきっかけに生まれた。「歯の前側と奥側で使いやすい形が違うので、1本で両方に対応できるものがあれば便利」という声が寄せられたことから、“1本で前歯・奥歯・歯間までしっかりケアできる”という発想にたどり着いた。そこで、糸の部分は奥歯にも届きやすいように緩やかなカーブをつけ、反対側には歯ぐきにやさしいラバー歯間ブラシを一体化。持ち替えなくても1本で完結できる時短ケアを実現した。

口腔衛生への関心や外出先ニーズの拡大によりフロス／ラバー歯間ブラシ市場が年々拡大していることも追い風となり、2つの機能を1本に集約する独自設計に取り組んだ。

商品特徴は、ラバー歯間ブラシとフロスがひとつになっているので、これ1本で手早く効率的にケアできる。別々に購入する必要がないので、余計な出費や持ち歩きの手間がかからない。フロス部分はゆるやかなカーブになっていて、奥の歯にも届きやすい形となっている。ミントフレーバー（キシリトール配合）で、使用後はすっきりとした爽快感を得られる。専用の携帯用袋が付いているので、外出先でも清潔に持ち運んで使える。

［小売価格］547円（税込）

［発売日］9月13日（土）

ウエルシア薬局＝https://www.welcia-yakkyoku.co.jp