¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÉÊÀî¾±»Ê¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¤µ¤ó¤Ï9·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ê°ìÌÌ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£ËÜÈþµ®¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È
Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥É»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾±»Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ª²ÈÃå¤Ç¤âÈþ¿Í¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥ß¥¥Æ¥£´é¾®¤Á¤ã¤¤¤Ê¡¡²È¤Ë¤¤¤ë¤Î»þ¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¤·¤¿È±·¿¿Æ¶á´¶¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤À¡ª¥Ö¥ì¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤¤²ÈÂ²¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¾Ð¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²¿»þ¤¤¤«¤Ê¤ë»þ¤Ç¤â¡¢¥Ö¥ì¤Ê¤¤Àº¿À¡¡Î®ÀÐ¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦»ö¤âÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡Á¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£ËÜÈþµ®¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÖÀäÂÐ¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¥Ö¥ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÉ¬»¦»Å»ö¿Í ÌôÅÉ¤ê¤ÎÈþµ®¡×¤ÈÂê¤·¡¢ºÊ¡¦Æ£ËÜÈþµ®¤µ¤ó¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò2ËçºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¾±»Ê¤µ¤ó¡£»Ò¤É¤â¤È»×¤ï¤ì¤ë¿ÍÊª¤ÎµÓ¤ÎÉÕ¤±º¬¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ìô¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ç¤¹¡£¡ÖÌôÅÉ¤ê¤ÎÈþµ®¤Ï¤½¤Î¾ì¤ÇÂÔ¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡¡ÀäÂÐ¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¥Ö¥ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö¢¨¥Ñ¥ó¥Ä¤ÏÍú¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤Ã¤½¤ê»£¤ê¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×8·î15Æü¤Ë¤ÏÆ£ËÜ¤µ¤ó¤ò¡È¾¡¼ê¤Ë»£¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¾±»Ê¤µ¤ó¡£¡ÖÄÁ¤·¤¯¡©¿¿·õ¤Ë¤ª¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤Ã¤½¤ê»£¤ê¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëÆ£ËÜ¤µ¤ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤ÒÅê¹Æ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
