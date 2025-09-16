『ザ・モーニングショー』シーズン4、9月17日（水）より配信開始！予告編が解禁

Apple TV+は、第77回エミー賞でApple TV+史上最多となる27部門ノミネートを果たした『セヴェランス』や、シーズン1から23部門ノミネートという快挙を達成した『ザ・スタジオ』など、毎月豪華なハリウッドスターや実力派監督によるハイクオリティなオリジナル作品を独占で配信中。

そんなApple TV+の世界的大ヒットドラマ『ザ・モーニングショー』の待望の新シーズンが9月17日（水）より配信開始。主演＆製作総指揮を務めるのは、ジェニファー・アニストン＆リース・ウィザースプーン。アカデミー賞俳優マリオン・コティヤール（『インセプション』『マリアンヌ』）ら新キャストも加わり、さらにスケールアップした緊張感あふれる予告編が公開された！

『ザ・モーニングショー』概要

本作は、“朝の顔”として全米で絶大な人気を誇る情報番組「ザ・モーニングショー」の舞台裏で、時には視聴者の前で繰り広げられる、人間模様と権力闘争を描いたドラマ。長年ホストを務めてきたアレックス（ジェニファー・アニストン）とブラッドリー（リース・ウィザースプーン）が、スキャンダルや不祥事、ポスト争いに直面し、それぞれの信念と葛藤を抱えながら、報道現場の最前線を駆け抜ける姿が描かれる。これまで、「#MeToo運動」やメディア倫理、多様性など現代社会が抱える問題にも鋭く切り込んできた。

シーズン1では、ビリー・クラダップがエミー賞のドラマ・シリーズ部門の助演男優賞に加え、クリティクス・チョイス・アワードを受賞。また、アニストンはアレックス・レヴィを演じた力強い演技で全米映画俳優組合賞のドラマ・シリーズ部門の女優賞に輝いた。シーズン2では、リースがエミー賞でドラマ・シリーズ部門の主演女優賞ノミネート、クラダップが再び助演男優賞ノミネート、マーシャ・ゲイ・ハーデンがゲスト女優賞ノミネートされた。そしてシーズン3では、エミー賞16部門でのノミネートを獲得。クラダップが助演男優賞を受賞。クラダップはクリティクス・チョイス・アワードも受賞した。さらに、シーズン3はハリウッドを中心に多くの著名な映画監督や俳優を輩出しているアメリカン・フィルム・インスティチュート（AFI）による「テレビ番組ベスト10」2023年版に選出されるなど、世界的に高く評価されてきた。

マリオン・コティヤールら新キャストが参加

シーズン4で描かれるのは、シーズン3から約2年後。企業スキャンダルが蔓延する中、ディープフェイクや陰謀論など、「何が真実か」「誰を信用すべきか」がますます見えづらい現代社会の問題に切り込む。大手テレビ局UBAとNBNの合併が完了し、ニュースルームには新たな責任や水面下で渦巻く思惑が生まれ緊張感が漂っていた。アレックスとブラッドリーは、それぞれ異なる立場になっても、“報道”という使命に向き合い続けてきた。

しかし、新体制下で人間関係や権力構造は複雑化し、局内外で衝撃的な事件が相次ぐ…。この度公開された予告編映像では、「真実」を追い求める者たちの苦悩や駆け引きや対立、新しい恋愛模様なども垣間見え、物語はさらに波乱含みの展開へ。

さらに映像では、「UBNの情報は、どこよりも早くて― 正確だと示す必要がある」と話すプロデューサーのミア（カレン・ピットマン）に、「ステキな考えね、でも刺激がない」と挑戦的な発言をするセリーヌ・デュモン（マリオン・コティヤール）の姿が。その短くも力強いセリフからは、知性とミステリアスな魅力が感じられ、ここからも新たな波紋が広がっていきそうだ。

それぞれの“信念”と思惑が複雑に絡み合う中、果たして彼らは、この混迷する時代に“本当の真実”に辿り着くことができるのか――。シリーズ史上最大級のスケールと臨場感緊張感で贈る、『ザ・モーニングショー』新章がついに幕を開ける！

主演アニストンとウィザースプーンの他、ビリー・クラダップ、カレン・ピットマン、ニコール・ベハーリー、ネスター・カーボネル、マーク・デュプラス、グレタ・リー、マリオン・コティヤール、ジェレミー・アイアンズ、アーロン・ピエール、ウィリアム・ジャクソン・ハーパー、ボイド・ホルブルック、およびファンの間で人気が高いジョン・ハムら、豪華キャストが名を連ねる。

ショーランナーのシャーロット・スタウトは、監督ミミ・レダーとともに製作総指揮も務める。他にも、シリーズを手がける製作会社Media Resのマイケル・エレンバーグとリンジー・スプリンガーの2人、またEcho Filmsのアニストンとクリスティン・ホーン、およびHello Sunshineのウィザースプーンとローレン・ノイスタッター。さらに、ザンダー・レーマン とミカ・シュラフトも製作総指揮を担当している。

“真実”とは何か、あなたはその目撃者になる――。Apple TV+大人気ドラマ『ザ・モーニングショー』シーズン4は、9月17日（水）よりApple TV+にて世界同時配信開始。（海外ドラマNAVI）

