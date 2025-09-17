銀座コージーコーナーは、9月19日から全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で、「まんまる月うさぎ」を販売する。

今年の中秋の名月は10月6日。うさぎがお月見を楽しむ様子をイメージしたシフォンケーキ「まんまる月うさぎ」を9月19日から10月6日まで期間限定で販売する。

丸い形のシフォンケーキの上にチョコクリームを絞り、満月のような黄色いチョコレートと、練乳風味クリームでつくったうさぎをのせた。ふんわりシフォンとクリームがとけ合うやさしい味わいで、子どもから年配の人まで楽しめるケーキとなっている。家族の団らんにはもちろん、気の利いた季節のプレゼントとしてもおすすめとのこと。

かわいいケーキに癒されながら、十五夜の美しい満月を愛でる「お月見」気分を味わってみてほしいという。



「まんまる月うさぎ」

「まんまる月うさぎ」は、まんまるお月さまのチョコと、練乳風味クリームのうさぎで「お月見」を表現したシフォンケーキとなっている。土台はふわふわのシフォンスポンジで、中にはやさしい甘さのカスタード、上面にはチョコクリームを絞った。ぜひ、お月さまを眺めながら賞味してほしい考え。

［小売価格］604円（税込）

［発売日］9月19日（金）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp