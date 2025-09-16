『クリミナル・マインド１７ ＦＢＩ行動分析課：エボリューション』11月8日（土）放送スタート

全米で常に高視聴率を記録する大ヒットシリーズ『クリミナル・マインド FBI行動分析課』続編の新シーズン『クリミナル・マインド／FBI vs. 異常犯罪 エボリューション』。そのシーズン17がWOWOWにて11月8日（土）より放送・配信が開始となる。

シーズン17の見どころは？

2005年から2020年にかけて、全15シーズンという異例のロングランを記録した大ヒット犯罪捜査ドラマ『クリミナル・マインド』。全米最大の犯罪捜査機関FBIに実在する、シリアルキラーを追う精鋭プロファイラーチーム“BAU（行動分析課）”の活躍を描き、多くのファンを魅了した。

その伝説的なドラマが『クリミナル・マインド：エボリューション』として復活を果たし、この度、待望のシーズン2（シリーズ全体ではシーズン17）がWOWOWに登場！

前シーズンで、一度はバラバラになったBAUメンバーが、最凶のシリアルキラー“シカリウス”を追うべく再集結した。そして、本作では前シーズンのラストでシカリウスが残した謎のキーワード「ゴールドスター」の真相に迫る。

注目のキャスト陣には、前シーズンから登場した元陸軍のタイラー・グリーン（ライアン＝ジェームズ・ハタナカ）がレギュラーに昇格。さらに、人気ドラマ『エージェント・オブ・シールド』で知られるクラーク・グレッグが、FBI長官マディソン役としてゲスト出演するなど、豪華な顔ぶれが揃っている。

また、本シーズンは全10話のうち5話を、主要キャスト5人が交代で監督を務めているのも見どころの一つ。プロファイラーとして事件を追うだけでなく、クリエイターとしての才能も発揮する彼らの手腕にも注目したい。

シーズン17あらすじ

シリアルキラーが出現すると全米各地に飛ぶ、FBI（米連邦捜査局）のプロファイラーチーム“BAU（行動分析課）”。しかし昇進したプレンティス、情緒不安定なロッシなどチームはばらばら同然に。だが50人以上を殺した連続殺人鬼“シカリウス”ことヴォイトの新たな凶行を防ぐべく、BAUは再結集。

新シーズン、ある警官が妻の遺体を抱えて警察署に出頭する怪事件が発生。その警官の拳銃の薬きょうには“ゴールドスター（五芒星）”が刻まれていた。

放送・配信情報

『クリミナル・マインド１７ ＦＢＩ行動分析課：エボリューション』（全10話）は11月8日（土）スタート。WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信。

