「悔しい気持ち」23歳女子フィギュアスケーターの“決断”に「ずっと応援してるから少しづつガンバ」
紀平のミラノ五輪出場の道が絶たれた(C)Getty Images
フィギュアスケート女子の紀平梨花が9月16日、9月19日に開幕する中部選手権を欠場することを、自身のインスタグラムで発表した。
【画像】ミラノ五輪出場の可能性が消滅…紀平梨花がインスタで発表した決断
今大会は2026年2月に行われるミラノ五輪の最終選考会を兼ねる12月の全日本選手権の予選のため、紀平はミラノ五輪出場の可能性が消滅したことになる。
紀平は自身のインスタグラムを通じて「右足の回復は順調で、ほぼ完治の状態まできております。しかし、あと一歩で完全には回復しておらず、高難度のトウジャンプを複数回行うと痛みが出ることもあり、十分な準備を整えることが難しい状況です」と、現在の自身のケガの状況を説明。21年に右足の距骨疲労骨折を負い、過去の2シーズンは全休していた。
さらに「思い切り練習できないもどかしさや不安を感じる日々が続き、悔しい気持ちでおります。今回は安全面を考慮し、中部大会は欠場する判断に至りました」と、23歳は中部大会出場を断念する悔しさを綴った。
この投稿には「焦らずゆっくり回復を ずっと応援しています！」「笑顔で安心して跳べるその日までお待ちしてます」「梨花ちゃんずっとずっと応援してるから！完全復活まで待ってるよ」「ずっと応援してるから少しづつガンバ」「梨花さんの身体が何よりも1番大切です。スケート心から楽しんで滑れるようになる日を待っていますね」と、励ましの声が多く寄せられた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。