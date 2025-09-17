「徳川家康」がハマり役だった俳優ランキング！ 2位「西田敏行」を抑えた1位は？
多くの戦乱を乗り越えて平和の礎を築いた徳川家康には、年齢と共に深まる人物像があります。その変化や成長を丁寧に表現した演技に、魅了されるファンも多いのではないでしょうか。
All About ニュース編集部は9月3〜4日の期間、全国20〜60代の男女287人を対象に「大河ドラマ出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「徳川家康がハマり役だった俳優」ランキングを紹介します！
2位：西田敏行『功名が辻』／48票2位にランクインしたのは、NHK大河ドラマ『功名が辻』（2006年）で徳川家康を演じた西田敏行さんです。年代別に3種類の付け耳を使い分けるなど、特殊メイクを駆使して外見にもこだわりを見せました。
「たぬき親父」のあだ名の通り、家康の愛嬌（あいきょう）としたたかさを併せ持つ演技が魅力。豊臣秀吉役の柄本明さんとの腹の探り合いのシーンも印象的です。
回答者からは「体型も含めて似ていた気がしたから」（30代女性／神奈川県）、「風貌も雰囲気もイメージ通りの家康像でした」（40代女性／香川県）、「親しみやすい雰囲気なのに、いざという時はドシッと構える姿が家康っぽかったです」（40代男性／福島県）といったコメントが寄せられています。
1位：松本潤『どうする家康』／66票1位にランクインしたのは、『どうする家康』（2023年）で大河ドラマ初主演を果たした松本潤さんです。弱気プリンスの一面をフォーカスし、新たな家康像を作り上げました。晩年は老けメイクで鋭い眼光を飛ばし、貫禄ある姿も披露しています。
また、9月7日に最終回を迎えた主演ドラマ『19番目のカルテ』（TBS系）では、キャリア30年目で初となる医師役に挑戦。総合診療医という難役を好演しました。
回答コメントでは「頼りない感じの家康が似合っていた」（50代女性／青森県）、「実際の家康との容姿のギャップが最初はありましたが、途中から、本当はこんな性格だったかも、感じるくらいハマっていたので」（50代回答しない／滋賀県）、「かなり破天荒な感じがよく伝わったから」（30代女性／広島県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)