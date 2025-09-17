「おひつじ座」さんの幸運をつかむ“軌道修正”の方法！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「軌道修正」について解説します。
おひつじ座さんは、止まれないのです。
このままではダメになると分かっていても、勢いが強過ぎて、そのまま、何かにぶつかるまで進んでしまうことがほとんど。自爆して、大けがを負い、やっと考え直すことになりそう。
【よくある症状】
簡単に言えば、間違いを認めたくないのです。
「大丈夫なはず」「なんとかなる気がする」で、突っ込んでいくでしょう。やる気になった自分を否定したくないし、かけた時間、お金がもったいないと思ってしまうのです。
【おひつじ座さんの軌道修正キーワード】
1：健康
2：効率
3：助言
ストップサインは、体に出ます。
ちゃんと眠れない、体型が変わった、疲れが取れないなど、「なんかヤバい」のは、生き方を見直すよいきっかけに。また、想定よりも時間がかかっている場合も、作戦を練り直す必要が。
【処方箋】
・元気になる
占いでいちいち言われたくないと思いますが、おひつじ座さんは特に、体が資本です。
元気いっぱい、エネルギッシュ、何事にも前向きに取り組む、ポジティブに物事を捉えられる状態でこそ、開運します。不健康、不摂生、不調、不機嫌、どれか1つでも思い当たるなら、今すぐ原因を排除して、パーフェクトなあなたにならなくては！ 運動不足も早めに解消を。
毎度のお話で恐縮ですが、朝型ライフ、日の出と共に活動を始めるのも、ツキを引き寄せる秘訣（ひけつ）となります。
・人の意見を聞く
唯我独尊が、基本スタイル。
自分を信じて進むことは、素晴らしいことです。ただ、最初から最後までおひつじ座さんプロデュースだと、どうしても偏りが生まれるでしょう。始動時は、見切り発車で進めるし、自分の力を試したい気持ちが強いはず。
でも、ある程度軌道に乗ったら、オブザーバーを求めましょう。信頼できる人によりよくなる意見を聞いてみて。アドバイスを取り入れて、修正をかけていけば、よりよい未来へ向かうはず。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
