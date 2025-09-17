【スーパーロボットビニールコレクション ブロッカー軍団IV マシーンブラスター】 2026年1月発売予定 価格： 65,120円(4体セット) 16,280円(各単体)

アートストームはソフビフィギュア「スーパーロボットビニールコレクション ブロッカー軍団IV マシーンブラスター」の「ロボクレス」、「ボスパルダー」、「サンダイオー」、「ブルシーザー」を2026年1月に発売する。価格は4体セットが65,120円。各単体は16,280円。

「ブロッカー軍団IV マシーンブラスター」は1976年のロボットアニメ。4つのロボットが力を合わせて戦うという内容で、各ロボットが変型合体で1つのロボットになるといった要素はなく、各ロボットが個性を活かして戦い、「ブロッカー陣形」という協力技で敵を倒す。

ソフビフィギュアは全高40cmというビッグサイズ。両腕、拳が回転する。

【ロボクレス】【ボスパルダー】【サンダイオー】【ブルシーザー】

(C)NIPPON ANIMATION CO., LTD.