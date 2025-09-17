「めっちゃいいパパ」フジモン、次女とのディズニーショット公開「これが格好いい男の姿」「まじで、フジモン素敵」
お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史さんは9月16日、自身のInstagramを更新。プライベートの親子ショットを公開しました。
【写真】かわいい親子ショット
コメントでは、「マジ、フジモン可愛い」「すごい楽しそう！！」「まじで、フジモン素敵 いいパパ！尊敬でしかない！」「2人とも可愛すぎるね」「これが格好いい男の姿だと思っちゃうなー」「仲良いところが見られてほっこりします」「お父さんの顔になってる」「本当に本当に素敵なお父さん」「オバショット混じってる」「めっちゃいいパパ」「素敵なパパやん！！良い顔してるわー！！」と、絶賛の声が多数寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「本当に本当に素敵なお父さん」「次女とおそろコーデでランドにインパ！」と報告し、写真を5枚載せている藤本さん。次女とのツーショットや藤本さんのソロショットなど、東京ディズニーランドを満喫した様子がうかがえる姿ばかりです。「開園から閉園まで12時間遊んだってばよー」とのことです。
「あとから長女も合流」7月3日にも「次女推しのMrs.GREEN APPLEとベイマックスがコラボっていう事でイベント初日にインパ！」と、次女と一緒にディズニーを楽しんでいた藤本さん。この時は「あとから長女も合流」したようです。長女も含めた親子スリーショットが気になる人は、ぜひ投稿をチェックしてみてくださいね。
