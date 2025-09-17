9月28日に週刊ベースボール4000号記念トークイベントが行われる。江川卓氏×掛布雅之氏が語る「伝統の巨人・阪神戦」と題し、プロ野球史をけん引してきたライバルの巨人・阪神に焦点を当て、昭和の怪物・江川卓氏とミスタータイガース・掛布雅之氏が夢の共演。プロ入りの経緯も全く異なる同級生の二人が互いにライバルと認め合うまでに至る経緯とは。伝統を背負った昭和レジェンドの名勝負を振り返る。

【日時】2025年9月28日（日）12時開場 13時開演（14時半・終演予定）

【会場】ベルサール半蔵門（東京都千代田区麹町1−6−4 住友不動産半蔵門駅前ビル2F）

【ゲスト】江川卓 掛布雅之

【MC】上重聡

【特典】特製BBMカード（非売品）、週刊ベースボール最新号

◆会場チケット 料金:8500円（別途手数料）

https://l−tike.com/sports/bbm4000/

◆配信チケット 料金:2000円（別途手数料）

視聴期日:当日〜2025年10月5日（日）23:59まで

購入期日:2025年10月5日（木）21:00まで

※購入するにはZAIKOの会員登録（無料）が必要。

https://l−tike.zaiko.io/e/bbm4000−02