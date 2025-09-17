◇ナ・リーグ ドジャース─フィリーズ（2025年9月16日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第1打席で二塁内野安打を放って4試合連続安打とし、今季最長を更新する21試合連続出塁とした。

この日はナ・リーグ4位タイ13勝を挙げる左腕サンチェスとの対戦。カウント1―1から甘く入ったシンカーを二遊間へはじき返すと、102.9マイル（約165.6キロ）の痛烈な打球が二塁手のグラブをはじき、Hランプが灯った。後続が倒れて先制点は奪えなかったが、フリーマンの遊ゴロで二塁へ滑り込んだ際にユニホームの左膝部分が早くも破れ、そのまま2回のマウンドに上がった。

前日のフィリーズ戦でナ・リーグ本塁打王争いでトップを走るシュワバーが目の前で53本を放ち、ここまで49本塁打の大谷は4本差を付けられた。レギュラーシーズンはこの日を含めて残り11試合。3年連続本塁打王へ厳しい状況に追い込まれているが、ラストスパートに期待がかかる。

過去に2年連続50本塁打を達成したのは、ベーブ・ルース（1920〜21年、27〜28年＝いずれもヤンキース）、ケン・グリフィー（1997〜98年＝マリナーズ）、マーク・マグワイア（1996〜99年＝アスレチックス、カージナルス）、サミー・ソーサ（1998〜2001年＝カブス）、アレックス・ロドリゲス（2001〜02年＝レンジャーズ）の5選手。大谷が達成すれば23年ぶり6人目の快挙となる。