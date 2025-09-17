夜中に妹の呼吸が乱れたと連絡が…駆けつけた先で見たのは、少し落ち着いた表情だった｜卵巣がんと私【ママリ】
卵巣がんと診断され、抗がん剤治療を受けていた苗さん。はじめは順調だったものの、今度は十二指腸にもがんが見つかり、治療が難しくなります。その後、緩和治療に切り替えて…。
©tsukimama34
©tsukimama34
©tsukimama34
夜中に呼び出しの電話があり、すぐに苗さんの元へ向かった兄。
©tsukimama34
©tsukimama34
「今は落ち着いた」とのこと、よかったですね。
©tsukimama34
©tsukimama34
帰り際、苗さんに声をかける兄。
©tsukimama34
©tsukimama34
夜中、苗さんの夫から連絡をもらい、急いで家へ向かった兄・豊さん。電話したときには苗さんの呼吸が乱れていたようですが、今は落ち着いたとのことで一安心です。
豊さんは苗さんに声をかけて帰ろうとしますが、聞こえていたのか苗さんが話し始めました。もう本当に声を出すのも精一杯のようです。
家族で支え合って懸命に生きる
©tsukimama34
©tsukimama34
長引く腰痛に悩んでいた主人公・苗さんは、兄が勤務する病院で診察を受けることになりました。整形外科や泌尿器科での検査の結果は問題なかったものの、婦人科での検査で「卵巣がん」が判明します。
その後、苗さんは抗がん剤治療を懸命に続け、一時は病状も良くなっていきますが、今度は十二指腸でがんが見つかります。主治医の煮え切らない態度にモヤモヤし、東洋医学を頼りにする苗さん。心配した夫は、別の病院で働く医師で大学時代の先輩・丸田先生の元へ苗さんを連れていきますが、すでに手術ができる状況ではなく、緩和治療へと切り替えることにしたのでした。
体がつらい中でも、いつも周りのことを気にかけながらがんと闘い続けた苗さん。夫や家族は、彼女の意思を尊重しつつ自分たちにできることを考え、最後まで苗さんに寄り添いました。
日ごろから体の変化に注意を向け、小さな異変でも検査を受ける意識が、命を守る大きな一歩になることを教えてくれるエピソードです。
記事作成: sa-i
（配信元: ママリ）