トラック型の「キャンピングカー」を購入したという30代の友人。“500万”ほどすると思いますが、どれくらい稼いでいるのでしょうか？

キャンピングカーはどのくらいの価格なのか？

キャンピングカーには軽自動車ベースの比較的安価なものから、大型トラックをベースにした高級仕様まで幅広い種類があります。

特に、大型トラックをベースにした「キャブコンバージョン（キャプコン）」と呼ばれるタイプは、車両価格だけで500～1000万円程度かかるのが一般的ですが、400～600万円程度のモデルも存在します。装備を充実させれば、さらに高額になることもあります。

そのため、500万円程度のキャンピングカーを買うというのは決して珍しくなく、本格的なキャンピングカーとしては標準的な価格帯だといえます。



本体価格だけじゃない！ 維持費もかかる

キャンピングカーを購入する際には、車両代金だけでなく、その後にかかる維持費も忘れてはいけません。大型車両であるキャンピングカーは、普通の乗用車よりも費用が高くなりやすいのが特徴です。

例えば、車検費用は15～25万円程度かかることが多く、自動車税や重量税、任意保険料も車両のサイズや性能に応じて高額になります。

また、燃費も1リットルあたり7～12キロメートル程度とよくないため、ガソリン代や高速道路の利用料は通常の車より大きな負担になるでしょう。さらに、大きな車体をとめられる駐車場も高くなりがちで、一般的な相場は月1万5000円程度ですが、東京23区では月3～5万円程度となります。

このように、キャンピングカーの年間維持費は30～60万円程度になることが多く、家計に与える影響は車両価格以上に大きくなることもあります。キャンピングカーの購入を検討する際は、「買えるかどうか」だけでなく、「無理なく維持できるかどうか」まで総合的に考えることが大切です。



どれくらいの収入があれば買えるのか？

キャンピングカーは多様な価格帯がありますが、価格帯が500万円前後となると、やはり一定以上の収入が必要になります。購入後のローン返済や維持費も考えると、年収600～900万円程度が一つの目安になるでしょう。

ただし、住宅ローンや教育費などの負担が少ない人であれば、年収500万円台でも購入は十分可能です。一方で他の支出が多い場合は、年収800万円以上でも購入や維持の余裕がないケースもあります。



30代で購入できる人の特徴とは？

では、30代で500万円ほどのキャンピングカーを購入できる人は、どのような状況にあるのでしょうか。一般的に、次のような条件が考えられます。

●年収600～900万円程度の安定した収入がある

●住宅ローンや教育費など大きな支出がない

●頭金や維持費に対応できる十分な貯蓄がある

●趣味を大切にし、旅行やアウトドアを楽しむライフスタイル

30代という若い世代での購入は、将来の住宅購入や子育てといったライフイベントとどう両立するかが、重要なポイントになります。



「買える」と「維持できる」は別物

キャンピングカーは購入費用だけでなく、維持費や使用頻度も家計に占める割合が大きくなります。例えばローンを組んで購入した場合、毎月の返済に加えて燃料費や駐車場代、保険料、メンテナンス費用が家計を圧迫することもあります。

一方で貯蓄から一括購入し、使用頻度が高い人にとっては、ホテル代や旅費の節約につながり、結果的に経済的メリットを享受できる場合もあります。キャンピングカーは単なるぜいたく品ではなく、自分のライフスタイルに合っているかをよく考えることが大切です。



キャンピングカー購入を現実的に考えよう

500万円前後のトラック型キャンピングカーは、特別な高級品というより“しっかりしたキャンピングカーの標準価格帯”です。ただし、購入後の維持費も含めると、実際にかかるお金はさらに大きくなります。

30代で購入できる人は、年収600～900万円程度で家計に余裕があるケースが多いと考えられます。重要なのは「買えるかどうか」ではなく、「長期的に維持できるかどうか」です。趣味やライフスタイルに合うのなら大きな満足を得られますが、家計を圧迫すると後悔の原因となることもあります。

購入を検討する際は、車両価格だけでなく維持費まで含めてシミュレーションを行い、生活全体のバランスを見ながら判断することが大切です。

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー