足立梨花、オフショル私服で美肩輝く「爽やかで可愛い」「センス抜群」の声
【モデルプレス＝2025/09/17】女優の足立梨花が16日、自身のInstagramを更新。オフショルダーの私服姿で美しい肩を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】足立梨花、美肩ラインちらりのオフショル姿
足立は「おいもさん」とつづり、さつまいもを使ったスイーツを食べる姿を公開。肩を大胆に露出したオフショルダーのチェックワンピースを着用し、美しいデコルテを披露した。
この投稿に、ファンからは「爽やかで可愛い」「センス抜群」「オフショル似合ってる」「美しすぎる」「一緒に食べたい」「笑顔に癒される」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
