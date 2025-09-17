◆米大リーグ ドジャース―フィリーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場。中１０日で上がったマウンドで、初回は無失点の立ち上がりを見せた。

１番ベーダーを二ゴロに仕留め、本塁打王を争う２番シュワバーとの注目の初対決は１死走者なしで迎えた。初球。メジャー公式戦では自己最速タイの１０１・７マイル（約１６３・７キロ）を計測し、ファウル。カウント２―２から最後は５球目のスライダーで見逃し三振に斬った。これで今季５０奪三振。３番ハーパーには四球を与えたが、４番でエンゼルス時代の同僚のマーシュを投ゴロに打ち取り、得点は許さなかった。

前日１５日（同１６日）の同戦では、シュワバーが大谷の目の前で初回に５３号ソロ。３戦連発の量産モードで大谷は４本差をつけられた。３年連続キングのためにはこれ以上引き離されるわけにはいかず、この日は投手としても直接対決でシュワバー封じが任務となる。

２３年９月に自身２度目の右肘手術を受けた「投手・大谷」は今年６月に電撃復帰。８月２７日（同２８日）の本拠地・レッズ戦では復帰後初めて５回を投げ切り、２安打１失点９奪三振の快投でエンゼルス時代の２３年８月９日（同１０日）以来７４９日ぶりの復活白星を手にした。

今月３日（同４日）の敵地・パイレーツ戦は体調不良で登板回避。当初は８日（同９日）の先発が発表されていたが、グラスノーが背中の張りを訴えて登板回避した５日（同６日）の敵地・オリオールズ戦で緊急登板し、３回２／３を３安打無失点５奪三振の熱投を見せた。直球の平均球速は今季最速の９９・７マイル（約１６０・５キロ）と球威抜群だった。

ロバーツ監督は「登板を前倒しにもしたし、最後の登板後は十分な休養を与えたいと考えていた」と今回が中１０日になった意図を説明。「５イニングになるだろう。その後（レギュラーシーズン中に）もう１回登板することになる」とした。ポストシーズンでも先発が基本線となるが、救援起用の可能性も残している。