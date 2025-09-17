【朱羅 弓兵 絆 影衣 フルパッケージ】 2026年2月 発売予定 価格：9,900円

コトブキヤは、プラモデル「朱羅 弓兵 絆 影衣 フルパッケージ」を2026年2月に発売する。価格は9,900円。

本製品は、同社の美少女プラモデルシリーズ「メガミデバイス」より、「朱羅 弓兵 絆」に武装を追加し、カラーリングを変更した弓兵をプラモデルで表現したもの。

プロポーションを大きく変更し、皇巫シリーズと同等の成長を遂げたシルエットの「朱羅 弓兵 絆（きずな）」に通常の「朱羅 弓兵」の武装を追加した武装バージョンとなっており、カラーリングは影の弓兵を意識したカラーリングに、金マーキングが映える豪華仕様である。

またメガミデバイス初となる印刷済みフェイスが4種付属し、名実ともにフルパッケージと言える仕上がりとなっている。

さらに「コトブキヤショップ」で購入すると、限定特典として「ヘアアレンジパーツ」が付属する。

「朱羅 弓兵 絆 影衣 フルパッケージ」

コトブキヤショップ限定特典「ヘアアレンジパーツ」

仕様：プラモデル スケール：1/1スケール サイズ：全高 約140mm 素材：PS、ABS、POM、PVC（非フタル酸）

(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama

※画像はCGです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。