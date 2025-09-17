2025年9月14日、鳥取県倉吉市で開催された高校生による「手話パフォーマンス甲子園」に出席された秋篠宮家の次女・佳子さま。13日は、マゼンタピンクのワンピースと同じ色の鳥取県産のイヤリングが注目を集めたが、2日目も佳子さまのこだわりが感じられるコーデを披露された

【写真】佳子さまの9万9000円のグラデーションスカートを見る。ブラジルでも全く同じスカートをご着用！他、ピンクワンピースをお召しになった姿なども

セットアップのスカートとブラックのブラウスを組み合わせた着回しコーデ

「手話パフォーマンス甲子園」の会場に入られた際、ブラックのボウタイブラウスに、ブルーのグラデーションスカートを合わせたコーデをお召しになっていた佳子さま。

このスカートは「AKIKO OGAWA.」（アキコ オガワ）の「オーシャングラデーションプリントスカート」という商品で、価格は9万9000円（税込・以下同）。2025年6月にブラジルを公式訪問された際にもお召しになっていた。当時は、トップスも同じカラーの「オーシャングラデーションプリントシフォン ブラウス」（7万3700円）を選ばれ、セットアップとしてお召しになっていた。

今回は、トップスを黒にすることでシックな雰囲気にし、スカートのグラデーションの美しさを際立たせていた。また、トップスと同じ色のヒールのツヤが高級感と華やかさをプラスしている。

セットアップのスカートをチョイスし、全くタイプの違うトップスを合わせた佳子さま。スカートの華やかさを残しながら、辛口コーデを完成させた見事な着回しコーデだった。

2日連続で”地元産”イヤリング

前日の鳥取空港に到着された際につけていたイヤリングは鳥取県境港市にある障がい者就労継続支援B型事業所「はまゆう」が販売する「七宝焼イヤリング【キラキラ】」（2000円）だった。

そして「手話パフォーマンス甲子園」の会場で身につけられていたイヤリングも鳥取県の東部で作られている伝統的な和紙「因州和紙」（いんしゅうわし）からできたアクセサリーを選ばれた。

ブランド「YOBOTY」が販売する「★Select【藍染】Long Type」という商品で価格は2750円。佳子さまが身につけた影響か、売り切れ状態になっている。

スカートと同様に、ブルーのグラデーションが特徴的なイヤリング。販売サイトによると藍染の和紙を巻いて作成されたイヤリングは同じ柄のものはなく、すべて一点ものになっているという。

佳子さまは訪問された土地で作られたアクセサリーをつけることがあり、5月に岐阜県を訪問された際には地元で作られた美濃焼イヤリングを選ばれ、昨年の9月に鳥取県に訪問された際にも、鳥取県日南町の「白谷工房」が製作した寄木細工のイヤリングと髪留めをつけられている。

毎回、その土地で作られたアクセサリーに見事にマッチしたコーディネートを披露される佳子さま。そうしたおしゃれ上級者としての一面が、”佳子さま売れ”の理由のひとつとなっているのだろう。