最高の産院、優しい助産師...想像もしていなかった、一年後の”本当の地獄”｜助産師と不倫した夫の末路#1【ママリ】

まいは、最高の産院で出産をし、夫とわが子と3人でしあわせな生活を送っていました。しかし、それから一年後…夫の行動にモヤモヤすることが増えていきます。まいの職場復帰を機に、夫の不倫が明らかになり…。助産師との不倫騒動を描いた作品、ぽん子さんのブログにて掲載中の『助産師と不倫した夫の末路』第1話をごらんください。

最高の産院で出産をし、助産師に祝福されてしあわせな気持ちで赤ちゃんを抱いていた、主人公・まい。しかし、このしあわせは長くは続きませんでした。一年後、夫は休日なのに家を空けることが増えていき…。

無事に出産を終え、助産師からお祝いの言葉をもらった、主人公・まい。

赤ちゃんを抱き、まいの表情はしあわせいっぱいの様子。この日の担当は、助産師の佐野さんのようです。

豪華なお祝膳にやさしい助産師…。すてきな産院で出産することができて、まいはしあわせをかみしめているようです。

それから一年後…休日ですが、夫はどこかへ出かけてしまうようですね。

まいは、休日に出かける夫に対し、笑顔で見送ります。

「迷惑をかけない人なんかいない」

まいは、出産した産院の助産師と夫が不倫していることを知り、大きなショックを受けました。そんなまいに手を貸してくれたのは、仕事に厳しく、こわいと思っていた、鬼束課長…。



課長は、不倫の証拠を集めたり、夫への制裁を手助けしてくれたりしました。まいにとって、課長の存在は大きな支えになったことでしょう。



まいの復職後、介護のために課長は休職します。まいは課長にかけてもらった「迷惑をかけないで生きている人なんていない」という言葉を、そっくりそのまま課長へと返します。



みんなそれぞれに事情があり、時には周囲の人に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。しかし、自分だけが迷惑をかけているわけではなく、誰しも同じ立場になり得るもの。大事なことは、相手の気持ちを理解しようと歩み寄り、サポートし合うことなのかもしれませんね。

