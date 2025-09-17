パフォーマンスグループ「AAA」メンバーの與真司郎が17日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。

12日の記録的な大雨で三重県四日市市の地下駐車場で車274台が浸水した被害についてコメントした。映像を見ながら、「自然災害はいつでも起こり得ること。すぐに駐車場を変えるというのもなかなか難しいと思う。保険を見直すとか必要なんじゃないかと思います」と語った。

地下1階で160台、地下2階で114台が被害に遭った。最大浸水5・1メートルにも及んだ。管理会社がレッカーで一括で引き上げる。事故などで車が壊れた時の修理費などを補償する任意保険の「車両保険」の補償範囲に、洪水などによる浸水被害も入っていれば一定の補償がある可能性があるが、自賠責は対象外で、所有者が保証を受けられない可能性があるという。

番組MCでお笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太は、「地下駐車場って、普段使っているところだし、今の想定外の雨って数時間でなるから、ちょっと車をそこに置いてしばらく空けていたらこんな被害に巻き込まれる可能性がある。雨が降るとかって、事前に分かる。アナウンスとか、安全の確認ってどうしていたんだろう。地下の駐車場ってと思いました」と疑問を呈していた。