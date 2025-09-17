2025年9月17日の『徹子の部屋』に柴田理恵さんが登場。今年1月、95歳でこの世を旅立った母親は、最期まで目標を持ち、努力を続けていたそう。富山で教師をしていた母親の「お別れの会」での思い出や、母親にならい”ご近所さん”との交流を深めているという近況を語ります。そこで、富山でひとり暮らしをする母親の遠距離介護について伺った2023年11月28日のインタビュー記事を再配信します。＊＊＊＊＊＊舞台やバラエティ番組への出演など幅広い活動を続ける一方、6年前から富山で一人暮らしをする母・須美子さんの遠距離介護を続けている柴田理恵さん。「要介護4」からリハビリを経て「要介護1」まで回復した須美子さんの今後と、親の介護について悩みを抱える人へ向けたメッセージを聴きました（構成：上田恵子 撮影：本社◎奥西義和）

【写真】水色の着物が爽やかな柴田理恵さん。母・須美子さんと実家の宮田旅館にて

あんたの人生と私の人生は違う

富山で一人暮らしをする母の遠距離介護を始めて6年になります。2年前に取材していただいたときにもお話ししましたが（「富山で暮らす92歳の母を遠距離介護。腎盂炎、骨折を経て〈要介護４〉から復活した理由」）、母は2017年10月、89歳のときに腎盂炎で倒れ、「要介護4」になりました。

その後、リハビリを頑張ったことで「要介護1」にまで回復。病院に入院、介護施設、実家で一人暮らしの3つを行き来しながら、一人暮らしを続けてきました。ところが2022年の2月に腸閉塞を患い、以降は入院生活に。この取材を受けている今も、富山の病院に入院しています。

最初に腎盂炎で入院した際、母は「元気になって、また家に帰って一人で暮らしたい」と繰り返し口にしていました。それまで週2回ヘルパーさんに来ていただきながら充実した毎日を過ごしていたので、そのままの生活を望んでいたのです。

2016年の晩秋に父が亡くなった際、母に「東京で一緒に暮らさない？」と尋ねたことがありました。母の返事は「絶対に嫌だ。あんたの人生と私の人生は違う。私の人生は富山にある。あんたは東京で仕事を一生懸命しなさい」というものでした。母は元教師で、退職後もお茶や謡を教えていた人です。私は一人っ子なのできょうだいはいませんが、近所には親戚や友人がたくさんいて、教師時代の教え子だってゴロゴロいる。知り合いが誰もいない東京で、しかも仕事で留守がちな娘と一緒に暮らしても、寂しい思いをするだけです。

教師という仕事に全力で打ち込んできた母は、私が仕事をおろそかにすることを何よりも嫌がりました。娘が仕事を辞めたり減らしたりして親の介護をすることなど、少しも望んでいない。

私が高校を卒業して、大学進学で東京に上京するときは大反対だったんですけどね。きっと親心から心配してくれていたんだと思います。一緒にカラオケに行ったら、松村和子さんの「帰ってこいよ」を歌われたり（笑）。それでも、立ち上げたWAHAHA本舗が軌道に乗り、ご飯が食べられるくらい稼げるようになった頃には、認めてくれていました。「自分を必要としてくれている人に、迷惑をかけちゃいけない」と言ってくれて。そんな事情もあり、私は私で東京で仕事を続けつつ、親戚やヘルパーさん、ケアマネジャーさんたちと連携しながら母をサポートすることを決めたのです。



「教師という仕事に全力で打ち込んできた母は、私が仕事をおろそかにすることを何よりも嫌がりました」

男社会に果敢に飛び込むカッコイイ母

私の母はお酒が大好き。数年前も、地元のバーベキュー大会で飲み過ぎたせいで自宅で転び、強打して腫れあがった顔面のまま、しかも二日酔いの状態でデイサービスに行き、スタッフを慌てさせました。（笑）

私が幼いころからお酒をよく飲んでいましたが、その理由が好き以外にもあったことは後から知ったのです。母が教師になったばかりの頃は、まだまだ強固な男社会。職員会議を開いても、男の先生どうしが目くばせで「じゃあこの後ちょっと行きますか」と合図をし合い、翌朝母が「昨日の件はどうなりましたか？」と聞くと、「ああ、あれはもう決まりました」とあしらわれるのが常だったそうなんです。

大事なことが会議の後の居酒屋で、しかも男だけで決まっていく理不尽が許せなかった母は、それ以降「私も行きます！」とついて行って一緒にお酒を飲み、議論に参加したのというのですから、すごい行動力ですよね。同じ理由で麻雀も覚えたと聞いたときは、なんてカッコイイ人なんだろうと惚れ惚れしました。

父と結婚してからも教員仲間としょっちゅう飲みに行っていた母でしたが、飲み会がなければ早く帰宅するかと言えばさにあらず。予定がない日は、父と外で待ち合わせて飲みに行っちゃうんです（笑）。そこで日本の政治がどうだとか、労働運動がどうだとか、はたまた理恵の教育はどうするなんて話題で盛り上がる。

両親が帰って来ないので、祖父と2人で夕食を作って食べることもしばしばでした。議論が白熱しすぎて、帰宅する頃には大抵大喧嘩になっているものの、人間として互いに認め合っている、本当に仲のいい夫婦だったと思います。

子どもの頃は「どうしてうちは他の家と違うんだろう？」と不満に思っていましたし、いつも家にいて、学校から帰るとおやつを出してくれるようなお母さんに憧れてもいました。うちはテーブルの上に10円が置いてあるだけでしたから（笑）。でも大人になってからは、そんな母のことを自慢に思えるように。戦後の男社会でバリバリ活躍していた母は、まさに働く女性の先駆者。本当にカッコイイです。



柴田家、家族３人で（写真提供：柴田理恵さん）



「親も歳をとってだらしなくなったとか、認知症なんじゃないか等と決めつけず、まずは確認することが大事なのだと思い知らされました」

これ以上洗濯物を増やしたら申し訳ない

母の介護は、ヘルパーさんやケアマネジャーさんはもちろん、富山の親戚と地域の皆さんの支えで成り立っています。なかでも大きな力になってくれているのが、母の実家にあたる旅館を継いだ、母の実姉のお孫さんのヒトシくんです。10歳下のヒトシくんは、私にとっては息子のような存在。大きくなってからも、彼が受験で東京に来たときは我が家に泊まるなど、家族同然の交流が続いていました。母が倒れたときに連絡をくれたのもヒトシくんで、本当に彼のサポートがなかったら遠距離介護はできなかったと思います。



『遠距離介護の幸せなカタチ――要介護の母を持つ私が専門家とたどり着いたみんなが笑顔になる方法』（著：柴田理恵／祥伝社）

もちろん私も任せきりにするのではなく、休みには会いに行きますし、ヘルパーさんやケアマネジャーさんにも「直接母に言いにくいことがあったら私に連絡してくださいね」と伝え、できるだけコミュニケーションを密にするよう心掛けています。

あるときこんなことがありました。ケアマネジャーさんに電話して「何か母に変わったことはありませんか？」と聞いたところ、「服を着替えたがらず困っています」と言われたのです。きれい好きな人なのにどうしちゃったんだろうと驚いて母に確認したところ、「よっちゃんに悪いから着替えない」と言うではないですか。

この「よっちゃん」というのはヒトシくんの奥さんで、母の洗濯物を引き受けてくれている人です。母は「子どもが2人いて大変なのに、これ以上洗濯物を増やしたら申し訳ない」と遠慮して、着替えるのを控えていたのです。よっちゃんはよっちゃんで「私の洗濯の仕方が良くなかったのかしら……」と気にするなど、双方が気を使っていたことがわかりました。

そこで私から母に「よっちゃんが『私の洗い方が悪かったから』って気にしてたよ？」と伝えたところ、「そんなわけないじゃない！」と、ちゃんと着替えるように。親も歳をとってだらしなくなったとか、認知症なんじゃないか等と決めつけず、まずは確認することが大事なのだと思い知らされました。

――この対応、実は私の友人からのアドバイスなんです。「もしかしたらお母さんなりの理屈があるかもしれないから、遠回しに聞いてみたら？」と。親子だと「なんで着替えないのよ！？」みたいについ口調が厳しくなって、ケンカに発展しがちです。その友人にも似たような経験があったため、そんなふうに言ってくれたんですね。そうしたら本当に母なりの理屈があった。子どもが決めつけてはいけないのだと反省しました。



母・須美子さんとワンちゃん（写真提供：柴田理恵さん）



「プロでも自分の親を介護するのは難しいのですから、素人である私たちが戸惑うのは当然ですよね」

「デイサービスにいるほうが安心」は子ども側の都合

整理整頓もそうです。実家に帰った際、部屋のあちこちに物が出ていると、つい「こんなに散らかして！」と片づけてしまいがちですが、もしかしたらそれは「散らかっている」のではなく、親が「使いやすいようにそう置いている」のかもしれない。親には親の暮らしやすい配置があるので、勝手に乱してはいけないのです。ましてや親の持ち物を勝手に処分するなどもってのほか。親子とはいえ別の人間なのですから、互いを尊重することが大切なんですね。

また、こんなこともありました。「転倒の危険や食事のことを考えると、デイサービスに行く回数は多いほうがいい」と言われ、回数を増やして週に4日ほどのペースでスケジュールを組んだんですね。ところがあるとき母が、デイサービスのことを「学校」と呼んでいることに気づいて。

「一限目は塗り絵。二限目は計算させられるから算数。三限目は漢字を書けと言われるから国語。で、最後に給食食べて帰って来る。まったく学校行くのは疲れるわー」と言うのです。

それを聞いたとき、「そうか、デイサービスにいるほうが安心というのは子ども側の都合で、母は疲れていたんだ。しかもそれを言ったらスタッフさんに悪いと思って我慢してたんだ！」とハッとしたんですね。「ごめんごめん、お母さんやめよう、回数を減らそう」と、すぐに以前のペースに戻しました。そして週に1日、デイサービスに行かずヘルパーさんも来ないフリーの日を作ったのです。母はその日を友達と会う日にして、のんびりと過ごしていました。

「100人いたら100通りの介護がある」と言われますから、なかには毎日デイサービスに行きたい人もいるでしょう。本人の幸せを一番に考えてスケジュールを組まなくてはいけないと学びました。

今回、母との6年間を記した『遠距離介護の幸せなカタチ』の出版に際し、3人の介護の専門家と対談させていただきました。そのなかの1人である「NPO法人 となりのかいご」代表の川内潤先生から、「介護のプロが一番最初に習うのが、『自分の親の介護はするな』ということなんです」と言われたときは、目からウロコがボロボロ落ちました。プロでも自分の親を介護するのは難しいのですから、素人である私たちが戸惑うのは当然ですよね。



「私自身はどんな最期を迎えるのかわかりませんが、父のように美味しいものをお腹いっぱい食べ、『あー、美味しかった！』と笑って死ねたら最高に幸せです」

もうお母さんは無理かもしれんよ

先ほどお話ししたように、母は現在も入院中です。腸閉塞をやってから少々食事が摂りづらくなっているものの、体自体はしっかりしています。

私は普段から「どうせ死ぬならニコニコして死にたい」と思っているのですが、今まさに母がそんな感じで。若い看護師さんたちをニコニコと、まるで自分の生徒を見るように眺めながら、「ありがとう、ありがとう」と言って過ごしているんです。私もあんなふうに歳をとりたいなあと思いますね。

やはり年齢と共に体力の衰えは感じますよ。お酒も弱くなりましたが、毎日飲んではいます。量は減りましたけどね（笑）。犬の散歩で1時間歩いたり、バランスの良い料理を心掛けたり、まずはできることから気を遣って、私自身も元気でいられたらいいなと思っています。

母とは週に1〜2回、顔を見ながらリモートで話しています。私が「いま舞台をやってて、長いこと行けてなくてゴメンね」とか「昨日、山形から戻ってきたよ」などと言うと、「自分の仕事をちゃんとやらんとダメだよ」「大変だねえ。体大丈夫？」と励ましてくれるのです。

昔は親に向かって「感謝してるよ」とか「大好きだよ」なんて恥ずかしくて言えなかったけれど、今は平気で言えるようになりました。積極的に口にして、母が笑顔になるのを楽しみにしています。明後日は休みが取れたので富山に行って、「大好きだよ」を連発してくる予定です。（笑）

母は今も頑張って歩く練習をしていますし、私が「また一人暮らししたいねえ」と言うと「うん、一人暮らしする」と言います。でも最近になって「もうお母さんは無理かもしれんよ。ここで死ぬかもしれん」と、弱気な言葉も出るようになりました。せめてお正月には、車いすでもいいから自宅に連れて帰って家の様子を見せてあげたいのですが……。

でも正直なところ、これでお正月に母の大好きなお酒でもちょっと飲んで、そこで死んじゃってもいいんじゃないかとも思っているんです。もう94年も生きてきたんですもの。やりたいことを全部我慢して3年長く生きるより、やりたいことをやって亡くなったほうが幸せなんじゃないかって。

うちの父は入院していた病院で亡くなったんですが、ちょうど栗の時期で、お見舞いに行った母と私が、甘く煮た栗を持って行ったのです。父はその栗を「美味しい、美味しい」と私のぶんまで食べちゃって、母と私が「じゃお父さん、またね」と帰った2時間後に亡くなりました。そんなの一番いい終わり方ですよね。私自身はどんな最期を迎えるのかわかりませんが、父のように美味しいものをお腹いっぱい食べ、「あー、美味しかった！」と笑って死ねたら最高に幸せです。