【大雨警戒】17日夕方から18日夕方にかけて大気の状態が非常に不安定 18日朝までの24時間降水量は最大100ミリ予想 雷雨や突風にも注意《新潟》
新潟地方気象台は１７日夕方から１８日夕方にかけて新潟県で土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水のおそれがあるとして注意・警戒を呼びかけています。
１７日は前線が日本海を南下し、１８日にかけて北陸地方を通過する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、新潟県では大気の状態が非常に不安定となり、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。
予想より雨雲が発達したり、停滞した場合は警報級の大雨となる可能性があります。
１７日に予想される１時間降水量は多い所で、
下越 ４０ミリ
中越 ２０ミリ
上越 ２０ミリ
佐渡 ３０ミリ
１８日に予想される１時間降水量は多い所で、
下越 ４０ミリ
中越 ３０ミリ
上越 ３０ミリ
佐渡 ４０ミリ
１８日午前６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
下越 １００ミリ
中越 ８０ミリ
上越 ８０ミリ
佐渡 ８０ミリ
１８日午前６時から１９日午前６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
下越 ６０ミリ
中越 １００ミリ
上越 １００ミリ
佐渡 ６０ミリ
新潟県では１７日夕方から１８日夕方にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。
また、１７日朝から１８日昼過ぎにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。
ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意が必要です。