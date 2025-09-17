新潟地方気象台は１７日夕方から１８日夕方にかけて新潟県で土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水のおそれがあるとして注意・警戒を呼びかけています。



１７日は前線が日本海を南下し、１８日にかけて北陸地方を通過する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、新潟県では大気の状態が非常に不安定となり、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。



予想より雨雲が発達したり、停滞した場合は警報級の大雨となる可能性があります。





◆雨の予想１７日に予想される１時間降水量は多い所で、下越 ４０ミリ中越 ２０ミリ上越 ２０ミリ佐渡 ３０ミリ１８日に予想される１時間降水量は多い所で、下越 ４０ミリ中越 ３０ミリ上越 ３０ミリ佐渡 ４０ミリ１８日午前６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、下越 １００ミリ中越 ８０ミリ上越 ８０ミリ佐渡 ８０ミリ１８日午前６時から１９日午前６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、下越 ６０ミリ中越 １００ミリ上越 １００ミリ佐渡 ６０ミリ新潟県では１７日夕方から１８日夕方にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、１７日朝から１８日昼過ぎにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意が必要です。