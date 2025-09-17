【amiibo各種】 予約受付中 価格：2,500円～

「amiibo マリオ&チコ」

Amazonにて、任天堂のamiibo各種の予約受付が実施されている。価格は2,500円より。

9月12日に放送された配信番組「Nintendo Direct 2025.9.12」では、任天堂の新作タイトル情報に加え、それら発表タイトルのamiiboの発売もアナウンスされた。

ラインナップとしては「スーパーマリオギャラクシー + スーパーマリオギャラクシー 2」より「amiibo マリオ&チコ」と「amiibo ロゼッタ&チコ」。「カービィのエアライダー」より「amiibo カービィ&ワープスター」と「amiibo バンダナワドルディ&ウィングスター」。「メトロイドプライム4 ビヨンド」より「amiibo サムス」、「amiibo サイラックス」、「amiibo サムス&ヴァイオラ」の計7種類となっている。いずれも予約受付中の段階で、発売に先駆けて予約を行なうことができる。

「amiibo カービィ&ワープスター」

「amiibo サムス」