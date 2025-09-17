9月17日 配信開始

ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、プレイステーション 5システムアップデートを本日9月17日に配信する。

今回のアップデートではDualSense ワイヤレスコントローラーをPS5やPC、モバイル機器などの複数デバイスと同時にペアリングできる新機能が追加される。7月にベータ版として配信が行なわれていたが、全ユーザー向けの機能として新たに提供が開始される形。今後は設定を行なうことで特定の操作をした際に、別のデバイスへシームレスな切り替えが可能になる。

このほか、対応するPS5のゲームにおいて消費電力を抑えながらゲームがプレイできる機能「省電力プレイ」も登場。DualSenseの機能強化を中心としたアップデートになる。

(C) 2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.