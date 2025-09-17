マック、「プリプリエビプリオ」発売！ マックカード1,000円分当たるキャンペーンにお得な食べ比べセット展開
【マクドナルド：プリプリエビプリオ】 9月17日 発売 価格： 5ピース 290円～
日本マクドナルドは、期間限定サイドメニュー「プリプリエビプリオ」を9月17日に発売する。5ピースで290円からの展開。
本商品は、エビを塩胡椒とガーリックで味付けした期間限定メニュー。ハート型が入っていることもある。
公式Xでは「#ハートが出るかもマックのエビプリオ」をつけて9月17日中に当該投稿にリプライすることで抽選で100名に1,000円分のマックカードがプレゼントされるキャンペーンが実施されている。
また、夜マックとして9月17日17時より、ポテトL、ナゲット5ピース、プリプリエビプリオ5ピースがセットになった「食べくらべポテナゲ プリプリエビプリオ入り」が620円で販売開始される。それぞれ単品で注文すると960円のため、340円お得に購入できる。
□「リプライで当たる！『#ハートが出るかもマックのエビプリオ』キャンペーン」【プリプリエビプリオ「ハート当たる」篇 30秒】
プリプリエビプリオが今年も復活！- マクドナルド (@McDonaldsJapan) September 16, 2025
この投稿に【#ハートが出るかもマックのエビプリオ】をつけて本日9/17(水)中にリプライすると、抽選で100名様に1,000円分のマックカードをプレゼント！
詳細は画像をタップ！
