マクドナルド ：プリプリエビプリオ】 9月17日 発売 価格： 5ピース 290円～

日本マクドナルドは、期間限定サイドメニュー「プリプリエビプリオ」を9月17日に発売する。5ピースで290円からの展開。

本商品は、エビを塩胡椒とガーリックで味付けした期間限定メニュー。ハート型が入っていることもある。

公式Xでは「#ハートが出るかもマックのエビプリオ」をつけて9月17日中に当該投稿にリプライすることで抽選で100名に1,000円分のマックカードがプレゼントされるキャンペーンが実施されている。

また、夜マックとして9月17日17時より、ポテトL、ナゲット5ピース、プリプリエビプリオ5ピースがセットになった「食べくらべポテナゲ プリプリエビプリオ入り」が620円で販売開始される。それぞれ単品で注文すると960円のため、340円お得に購入できる。

□「リプライで当たる！『#ハートが出るかもマックのエビプリオ』キャンペーン」

【プリプリエビプリオ「ハート当たる」篇 30秒】

