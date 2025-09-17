インコVS人間！ 飼い主さんとの知恵比べでインコちゃんが見せた機転へ、「賢いよこの子！」「なんというw」と驚きの声集まる

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『たおしてやんよ』といういのりさんの動画です。

ブルーボタンインコのエスさんです。緑のものがすき。

鳥動画ちょびちょび追加/mylist/6278301

自分の背よりも高いボディクリームを見つめるインコのエスさん。

エイッとつついて倒すと、飼い主さんの方へ振り返り「チュン！」と一声。

お次は横向きにボトルと対峙したエスさん。

こちらもエイッと倒してしまいました。チラッとこちらを見る様子がドヤ顔に見えてきます。

ならば、と飼い主のいのりさんはリモコンを置いてクリームを補強。倒れにくくしました。

こちらもエスさんは難なくクリア。

「倒したよ？」とばかりに見上げるエスさんの仕草に、「ドヤ顔いいなｗ」「見上げるのがカワイイ」などのコメントが寄せられます。

今度は綿棒の容器を支えにしてみました。

さっそくエスさんが突いたものの倒れません。

さらに勢いよく突いたエスさんですが、それでも倒れないボトル。

何やら考えたらしいエスさんは、ボトルの後ろを確認しています。かしこい行動です。

容器がジャマしていることを理解したエスさんはピョンッとその上へ乗ります。

そして上からチョンッと突いて倒すエスさん。その見事な機転へ、視聴者から「すげええええええええ」「なんというかしこさ」「ほおおお」と驚きの反応が寄せられました。

人間とインコの知恵比べ。難易度が上がるボトル倒しをクリアしていくインコのエスさんの行動に興味を持たれた方はどうぞ動画をご視聴ください。飼い主さんを見つめては、「チュン！」と鳴く可愛さもたまりません。

