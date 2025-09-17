ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 速報・信号通信設備に不具合 一部列車に運休や遅れ発生 JR函館線・… 速報・信号通信設備に不具合 一部列車に運休や遅れ発生 JR函館線・小樽ーほしみ駅間 北海道 速報・信号通信設備に不具合 一部列車に運休や遅れ発生 JR函館線・小樽ーほしみ駅間 北海道 2025年9月17日 11時9分 STVニュース北海道 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ＪＲ函館線・小樽と小樽築港駅の間で、信号通信設備に不具合が発生しました。点検のため、小樽ーほしみ駅間の札幌方面に向かう列車が運転を見合わせていて、一部の列車に運休・遅れが出ています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【速報】順次運転を再開 ＪＲ函館線・小樽ーほしみ駅間 信号通信設備の不具合で一時運転見合わせ 踏切内で男性が貨物列車にはねられ死亡 ＪＲ運行に影響も 特急列車に遅れ 普通列車２本運休 暴風の影響か？JR千歳駅のセメント板が落下！重さは約60キロけが人はなし 北海道千歳市 関連情報（BiZ PAGE＋） 生花, デイサービス, 伊東市, フローリング, 東京, 金属加工, 大船, ダイス, マンション, 配線