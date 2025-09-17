STVニュース北海道

ＪＲ函館線・小樽と小樽築港駅の間で、信号通信設備に不具合が発生しました。

点検のため、小樽ーほしみ駅間の札幌方面に向かう列車が運転を見合わせていて、一部の列車に運休・遅れが出ています。