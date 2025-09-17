後半戦のシード選手確定 今季2勝目の桑村美穂がトップ浮上、早川夏未2位【マイナビポイントランキング】
マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（以下ネクヒロ）第8戦「マイナビカップ」を終えて、最新のポイントランキングが発表された。
【写真】桑村美穂のアイアン中心セッティング
今季全16試合のうち8試合が終了し、シーズンも折り返し。ポイントランキングトップ3の選手に最終戦を含む、後半戦全ての出場シード権が付与された。ランキングトップに立つのは、第8戦で今季2勝目を挙げた桑村美穂（通算4892.13pt）。2位は同2勝の早川夏未、3位に佐渡山理莉が続いている。第2戦で初優勝を果たし、前週の2次プロテストを突破した池羽陽向は4位。同1勝の林亜莉奈は5位につけている。元ナショナルチームメンバーの飯島早織は6位。6月の欧州下部ツアーで日本勢史上初の優勝を挙げた藤川玲奈は、42位から最終戦に出場できる30位以内を目指す。次戦は17日の第9戦「Norton Next Generation Tournament」（1日競技）。山梨県の富士桜カントリー?楽部で開催が予定されている。第15戦終了時点のポイントランキング上位30人は、賞金総額1000万円のシーズン最終戦「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーファイナル」（千葉県・PGM総成ゴルフクラブ）への出場権が与えられる。大会終了後、ポイントランキング1位の選手が『マイネク女王』となり、ポイントランキング上位10人（卒業生による繰り上げなし）へは、来シーズンの前半戦シード権が与えられる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！ マイナビポイントランキング
最新！ ネクヒロ賞金ランキング
ネクヒロ第9戦 リーダーボード
