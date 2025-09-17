ニトリは、9⽉25⽇から9⽉28⽇に幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2025」への出展と、「ファイナルファンタジーVIIリメイク」、「モンスターハンターワイルズ」、「ストリートファイター6」とのコラボ決定を発表した。

ニトリの「東京ゲームショウ」への出展は今回で4年連続。昨年の「モンハン」コラボに続き、今年は3つのゲームとのコラボが実施される。

ニトリブースではゲームの世界観などをイメージした出展ルームやフォトスポットが設置されるほか、それぞれのゲームキャラクターがデザインされたゲーミングチェア、デスクといったコラボ商品も登場。コラボ商品は本日9月17日よりニトリネット限定で予約販売も開始している。

□ニトリネット特集ページ

【4つの出展ルーム】

my command base：「ファイナルファンタジーVIIリメイク」の世界観をたっぷりと味わえる空間

small space, big immersion：狭い空間でも最大限に没入できる工夫が満載。「モンスターハンターワイルズ」とのコラボ商品も展示

Oshi-room：推しキャラやグッズをたくさん飾りたい方におすすめの部屋。「ストリートファイター6」のグッズやキャラクターポスター、ジュリデザインの椅子が並ぶ

high performance playroom：長時間のゲームプレイも疲れにくい高機能チェアと、作業スタイルに合わせて高さ調節できる電動昇降デスクを展示

会場では、3つの人気ゲームとのコラボ商品や、等身大バスターソード、ジュリとの撮影ができるフォトスポット、アンケート回答でトートバッグがもらえる特典も用意される

【「FF7R」コラボ商品】

「ファイナルファンタジーVII リメイク」 コラボチェア＜クラウド＞ 29,990円

「ファイナルファンタジーVII リメイク」 コラボチェア＜セフィロス＞ 29,990円

「ファイナルファンタジーVII リメイク」コラボデスクマット 4,990円

「ファイナルファンタジーVII リメイク」コラボデスク 39,990円

【「モンハンワイルズ」コラボ商品】

「モンスターハンターワイルズ」海竜 ラギアクルス 29,990円

「モンスターハンターワイルズ」オトモアイルー 39,990円 ※※ゲームショウでの展示はなし

【「スト6」コラボ商品】

「ストリートファイター6」ジュリ 29,990円

【一部期間限定価格商品】

ゲーミングL型コーナーデスク（GM003 160 BK/RE） 期間限定価格 32,990円（2,000円お得）

フットレスト付ゲーミングチェア（GM702N BK/BK） 期間限定価格 37,990円（2,000円お得）

(C) SQUARE ENIX

(C)CAPCOM