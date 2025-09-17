重盛さと美（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/17】タレントの重盛さと美が16日、自身のInstagramを更新。チューブトップ姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】重盛さと美、胸元大胆開放のチューブトップ姿

◆重盛さと美、金髪×チューブトップ姿を公開


重盛は「ギャル盛さん」とつづり、白と黒のチューブトップを身に着けた写真を公開。美しいデコルテや引き締まったウエストを披露した。

この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎる」「ビジュ最強」「可愛すぎて眼福」「美しさに磨きがかかってる」「金髪ギャルも似合う」「憧れのスタイル」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

