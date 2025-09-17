辻希美「足がクリームパンみたい」産後1週間のむくんだ姿披露 長女・希空（のあ）の“声掛け”も話題に「優しい娘さん」「頼もしい」
【モデルプレス＝2025/09/17】タレントの辻希美が9月16日、自身のYouTubeを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんを出産後1週間の現状報告動画を公開し、反響が寄せられている。
辻希美「むくみヤバイ」産後1週間のリアルな姿
辻は「【食べる辻】ランチ食べながら産後1週間の現状報告！リアルな体調の変化も…」と題して動画を投稿。眼鏡とパジャマ姿で登場すると、産後の体調変化について「足がクリームパンみたいになって」「むくみヤバいし、頭痛いし、骨盤グッラグラだし、足もむくんでるし、でも寝不足かと言われるとそんなことなくって」と現在の体調を率直に明かした。
横で話を聞いていた長女の希空（のあ）が「子守りするからマッサージ行ってきていいよ」「希空からしたら（夢愛ちゃんを見れるのは）ご褒美」と声を掛けると、辻は「戦力がいっぱいいるからまじで助かる」と笑顔を見せていた。動画ではほか、辻が夢愛ちゃんの名前について説明する様子や、夢愛ちゃんが「生まれて初めての運試し」をする様子なども映している。
この投稿に、ファンからは「辻ちゃん、産後間もないのに可愛い」「浮腫んでるようには見えない」「ほっこりした」「休める時に休んでね」「幸せな動画ありがとう」といった声や、「希空ちゃん『マッサージ行っていいよ』って優しすぎる」「親孝行してて偉い」「優しい娘さん」「頼もしい」「心強い存在ですね」といった声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
