大谷翔平（31=ドジャース）が、日本時間17日のフィリーズ戦に今季13試合目の先発。

【もっと読む】ドジャース大谷が佐々木朗希への「痛烈な皮肉」を体現…耳の痛い“フォア・ザ・チーム”の発言も

フィリーズは目下ナ・リーグ東地区首位で2年連続地区優勝、4年連続プレーオフ出場へ視界良好の強豪だ。大谷と本塁打王を争うシュワーバー（32）や打率リーグトップのターナー（32）のいるチームでもある。

大谷は2度目の右肘手術明けにもかかわらず、投手復帰後はメジャーでの自己最速となる163.6キロをマークするなど、コンスタントに160キロ台の速球を連発。肘に最も負担をかけるのはスプリットでもスイーパーでもなく球速ということは自身も認めているのに、速球の平均球速は手術前より2キロもアップした。

大谷はそもそも球速にこだわりがある。高校時代（花巻東）から人より速い球を投げたいと考えていた。

それもこれも打者が最も苦にするのは速球派の投手ということを、身をもって経験しているからではないか。

例えば13日のジャイアンツ戦ではメジャー通算265勝、速球が武器のバーランダー（42）に2打数無安打、2四球（うち1つは申告敬遠）。初回から3打席連続で2球で2ストライクと追い込まれ、結果を出せなかった。

5日のパイレーツ戦では160キロ右腕のスキーンズ（23）に2タコ（ともに空振り三振）、1四球とほぼ完璧に抑えられた。バーランダーには通算25打数5安打（打率.200）、スキーンズは11打数2安打（同.182）と分が悪い。

メジャーを代表する速球派を打ちあぐねている一方、8日のオリオールズ戦ではメジャーで初めて対戦した技巧派の菅野（35）に対しては2打数2安打、しかも2打席連続で本塁打を放った。

大谷がまだ日本でプレーしているとき、本紙記者が160キロ超の速球を投げても打者に当てられたり、前に飛ばされたりしている点を本人に聞くと、「当てられても構わないといえば構わないですけどね。バッターをやっていても、別に当たりますから」と前置きしてこう続けた。

肘に大きな負担がかかろうと…

「自分のスイングをした中で当てられているかどうかは分かりませんけど。みんな軽打しにくるので。やっぱりコツコツコツコツくれば、それは速くても当たるかなと。タイミングさえ押し込めていればファウルになるので、それで2ストライクまで追い込めれば、フォークなり、スライダーなり、真っすぐなりで、三振は十分取れるんじゃないかと思うんです」

たとえ160キロ超の速球だろうと、打者でもある自分は当てることができる。だが、自分のスイングができるとは限らない。打者にとって不利なカウントに追い込まれ、結果として打ち取られる可能性が高くなるということだ。

大谷が速球に強いこだわりがあるのは、野球を始めてからいまに至るまで投打の二刀流選手としてプレーし続けてきたがゆえ。自分が打者でもあるからこそ、160キロ超の速球が大きな武器になると身をもって感じているに違いない。

大谷は8月7日のカージナルス戦に先発、先制された直後に逆転2ランを放った。投げた直後に打席に立つ準備で心掛けていることを聞かれてこう答えた。

「基本的には投げていてもいなくても、打席とピッチングは別々で考えている。マウンドでやるべきことと、打席でやるべきことはしっかりすみ分け、切り替えながらやっていきたい」

調整やリカバリーの方法は、投手と打者で異なる。その両方をやっている大谷に関して、ドジャースナインは「彼はとにかく忙しい」と目を白黒させているという。

投げることと打つことはまったくの別物。「すみ分けて」考えるのは当然だが、打者でもあることが、投手をやるうえで大きな財産になっているようなのだ。

つまり肘に大きな負担がかかろうと、100マイル（約161キロ）超の速球にこだわるのは打者目線があればこそ。逆もしかり。投手をやっているからこそ、投手サイドに立った情報や見方を打撃に生かしているのだ。

◇ ◇ ◇

ところで、投打でフル回転する大谷の活躍を苦々しい思いで見つめているのが佐々木朗希ではないか。大谷はチームのために身を削り、ことあるごとに「フォア・ザ・チーム」を強調。本人にその気があるかはともかく、結果的に期待を裏切り続ける佐々木への痛烈な皮肉になっているからだ。いったいどういうことか。いま、何が起きているのか。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。