終戦を迎えた1945年を境に3回も少女を誘拐。しかも狙ったのは、混乱期にあっても女中や運転手が送り迎えをするような“良家の子女”ばかり。そのうちの3つめの事件、住友家令嬢の誘拐は1946年9月17日に発生した。犯人Hの逮捕と令嬢の保護はそれから6日後のことである。

当時大きく注目された「連続少女誘拐事件」は、その後も昭和の事件をテーマとした書籍になどにたびたび登場する。令嬢ばかり狙うという傾向はもちろん、誘拐された側が犯人を「お兄ちゃん」と呼ぶなど、恐怖心をみせなかったという奇妙さゆえだ。Hは戦災孤児のきょうだいを装うなどして、令嬢を連れまわしていた。

1946（昭和21）年9月の東京・銀座。当時の日本は戦後の混乱期にあった

無論、誘拐は今も昔も凶悪犯罪だが、Hの目的はいったい何だったのか。住友家令嬢の事件から24年後、「週刊新潮」は服役を終えて家庭を持っていたHを直撃し、当時の詳細な内幕や心情を聞き出していた。「戦後初の誘拐犯」はかく語りき――。

（以下、「週刊新潮」1970年8月22日号の掲載記事を再編集しました。文中の肩書、年齢等は掲載当時のものです）

まったく“庶民の生活”ですよ

東京郊外の公営住宅の2DKに、1人の左官職が住んでいる。H、45歳。近ごろの人手不足で、仕事はすこぶる忙しいらしい。晩婚だったため、2人の子供はまだ幼い。彼は言う。

「いま、子供が2人。まあ左官でかせいで食うのが精一杯だけど、平和で幸せですねえ。自分でも子煩悩すぎるかと思うくらいだが、子供は可愛いからねえ。まったく“庶民の生活”ですよ」

これが、戦後誘拐事件の犯人第1号の“現在”である。

Hは、昭和20（1945）年春から29（1954）年春までと、36（1961）年春から37（1962）年末までの2回、青春時代のほとんどを獄舎で過ごした。終戦の昭和20年を境に、前後3回も少女誘拐の罪（その後に窃盗など）を犯したからである。

最初が男爵家令嬢（1944年）、その罪で服役中に逃走して会社専務令嬢（1946年）、そして同じ年には“日本誘拐史”上にその名を残した住友家令嬢Kさん誘拐事件……。

戦後の上流家庭を震撼させたその犯人が、いまではこんな具合だ。

連れてどこかへ行ってみたい

「いまから考えれば、悪いことをしたと思いますね。自分が子供を持ってみると、他人に誘拐されでもしたら、親はどうなっちゃうだろう、と思う。子供を持ってみて、親のつらさが身にしみた」

これをHの「素直な懺悔」と受け取るか、「今ごろ、ムシのいい言い分か」とみるか。彼が事件そのものを“回顧”する口調はスラスラとよどみない。いくらか饒舌（じょうぜつ）でもある。

「当時のことをキチンと説明はできないけど、財閥とか、金持ちとか、娘を学習院や白百合女学校にやるような家に反感を持っていたね。自分は茨城の田舎の貧乏人の子供だからね。しかし、そうだなあ、反感だけじゃないね。自分もそういうふうになってみたい、というようなあこがれもあったね。そういういい家の娘といっしょにいたい、連れてどこかへ行ってみたい、という気持ちもあった。だから、初めから金が目的というんじゃない。そういうことは、あまり考えていなかったなあ。ホントに」

良家の子女へのコンプレックスとその裏返しが犯行の動機だった……と彼自身が“解説”する。「今だから言う」といった口調である。

べつに何もしない、いわば放浪ですね

昭和19（1944）年のM男爵家令嬢（小学5年生、当時11歳）の場合、女中の付き添いで通学していた彼女が、ある日筆箱を落とした。それをHが拾って、あとをつけながら田園調布の家まで届けた。

「それら10日ばかりネラっていたところ、やっと家の近くで遊んでいるのを見かけた。それで“この間はどうも……”とか言って連れ出したんです、旧制高校の制服姿で……。その子は3日ばかり連れて歩き回りましたよ。べつに何もしない、いわば放浪ですね。やさしくしていたから彼女も怖がらなかったですよ」

国鉄の機関助手をしたことがあるHは、彼女を品川駅構内の客車内に連れ込んだりと神出鬼没。だが3日後に逮捕されて、

「そりゃ、ひどくヤキを入れられた。木刀でぶん殴られた。いまでも、その傷が残っていますよ。まあ、相手の親戚には宮内省（注＝当時）関係の人もいるしね。そこで金持ちとか、上流の家に反感を持ったんだ」

2番目の会社専務令嬢（小学5年生、当時11歳）は、さきの男爵令嬢に「よく似ている」という理由だけで学校帰りを誘拐され、Hと共に北海道から九州まで放浪の旅を続けることになった。

半年後、身代金1万5000円と引き替えに、彼女は母親の胸に抱かれた。だが、Hは警察の追及をのがれて逃げた。

2人で朝鮮へでも逃げようと思った

「この娘さんと疎開先で同級生だったのがK（小学6年生、当時11歳）ですよ。半年の旅の間に、住友家のことをすっかり調べていたんです。三大財閥のひとつだから、これをやってやろうと思った。それで横浜の家の様子を見ていたら、ふだんは自動車で通うのに、それが故障してしまったんだね。終戦直後だったから燃料が悪かったんだろうね。そのために電車で通いだした。その翌日、学校の近くで待っていて、“あんたが誘拐されそうになっているから、私が守ってあげる”といったら黙ってついてきた。

きっと今でいうガードマンぐらいに思ったんだな。実は、この時はハッキリいって財閥に対する反感と金が目的だった。だから、身代金を要求した。金額？ 金額はいいでしょう、逃走資金ですよ。2人で朝鮮へでも逃げようと思ったんです。まあ、自分は身代金目的の誘拐犯戦後第1号ですよ」

誘拐から4日目に国鉄中央線の車中で向かい合った老婆の機転で、その2日後にHは逮捕されたのだが、“己が罪”をこんな調子で語るようでは、事件それ自体を本気で反省しているとは受け取りがたい。もちろん、刑余の彼には人知れぬ悩みもあろう。彼はこうも言う。

「前歴についてはいっさい女房に内緒だから、思い出しても自分1人で苦しむだけです。そりゃ、つらいですよ。仕事のこと、子供のことばかりを考えてなるべく思い出さないようにしている。キザな言い方だが、忘却の彼方に押しやってしまうように。それでもときどきKさんのこと、思い出しますよ。結婚したかなあ、子供もいるんだろうかなあって……」

人間ぎらいになったということはない

Hが逮捕された当時、「お兄ちゃん（Hのこと）に初めて映画も見せてもらったし、化粧箱も買ってもらった」とあどけなく、風変わりな旅行でもしたような印象を語ったKさん。のちに海外への音楽留学を経て結婚、2児の母となった。

避暑に出かけているというK夫人に代わって、夫はおだやかな口調でこう語る。

「犯人が現在、立派に更生して暮らしているのは結構なことだと思いますよ……。例の誘拐事件のことは、実はこの間、近所にいる警察関係の知人とも話したんですけれど、あの時代は犯罪もずいぶんノンキだったんですね。今みたいに殺伐としておらず、誘拐してすぐ殺すとかそんなことは、あまりなかったようですね。

事件当時、本人（Kさん）は幼かったので、今聞いても覚えてないといいますしね。ああいう事件が、はたして子供心に深い影響を与えるものなんでしょうか、どうでしょう。私は心理学者じゃありませんから、そこのところはよくわかりませんけれど。ただ、それ以来、妻が人間ぎらいになったということはないですね。私もこの事件をべつに気にしてはおりません」

夫は事件について、当時の新聞を縮刷版で読んだことがある。が、それも「その記事を特に読もうと思ったんではないんです。たぶん、何かほかの記事とダブっていたためだった」からだそうである。

