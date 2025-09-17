ＭＬＢが来季のロンドン公式戦開催を断念　６月１３、１４日にヤンキースＶＳブルージェイズ戦予定も

米大リーグ（ＭＬＢ）が来年ロンドンで開催予定だった公式戦２試合の計画を断念したと１６日（日本時間１７日）、ＡＰ通信が伝えた。

２６年は６月１３、１４日にロンドンでヤンキース対ブルージェイズ戦が行われる計画だった。だが、会場となるロンドン・スタジアムは、イングランド・プレミアリーグのウェストハムの本拠地。５月２４日にプレミアリーグ最終戦が行われるといい、野球用にフィールド転換する時間が足りず、さらには「ＦＩＦＡワールドカップ ２０２６」開催期間中で、米ＦＯＸ局の放送枠が確保できなかったという。

ＭＬＢは２０１９年６月、ロンドンでヤンキース対レッドソックス２連戦を初めて開催。２試合とも６万人を超える大観衆が集まったが、スタジアムの狭さもあって合計５０得点が入る大乱戦だった。２０２０年も開催予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大のため中止。２２年５月９日には、英国ロンドンと長期的な戦略的パートナーシップを結び、その一環で２３年、２４年、２６年に当地でレギュラーシーズンの試合を開催すると発表していた。