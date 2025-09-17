期待の新星が、デビュー戦から華やかな早業を披露した。「大和証券Mリーグ2025-26」、9月16日の第1試合、今期から加入したKADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）が東2局1本場に超スピードのアガリ。まだ全自動卓が次の局の準備が終わる前に高打点を決めた。

【映像】早すぎて全自動卓が間に合わない…阿久津の超スピードなアガリ

29歳の阿久津は、男性選手ではMリーガー最年少。昨期レギュラーシーズンで敗退したチームの新戦力で、強豪チームと言われていたころを力強さを取り戻す起爆剤として期待されている。

すると親番、東2局1本場にチャンスが到来。配牌で六万、4索が暗刻になると、さらに2筒と2索も対子となり、七対子どころか前日に続く役満・四暗刻の期待も高まる手格好になった。さらに3巡目、すんなり2索も暗刻にして、タンヤオ・三暗刻のカン四万待ちでテンパイ。1手変われば四暗刻テンパイという大チャンスになった。

決着はすぐについた。渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）からすぐに四万がこぼれ、阿久津は迷わずロン。9600点（＋300点）でトップ目に躍り出た。わずか3巡目でのアガリに、全自動卓はまだ次局の準備中で、ガチャガチャと牌をかき混ぜる音がしている状態。しばし4選手もセット終了の合図を待つことになり、視聴者からも「うへっ」「はやすぎ」「これは事故だ」「まだ混ぜてます」という感想が集まっていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

