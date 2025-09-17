浮気したわけでもやましいことがあるわけでもないのに、彼女に疑われるとドキッとしてしまうのが男性の本能。それは少なからず下心を隠し持っているから、そう感じるのかもしれません。今回は、ワイシャツについた汚れがファンデーションだと彼女に指摘されてヒヤッとした話をご紹介いたします。

シャツについた汚れ

「会社に着て行っているワイシャツが汚れていたので、同棲中の彼女に洗ってもらおうと思って見せると『これファンデーションだよ』と言われて、ビクッとしてしまいました。浮気した覚えはないのに、一体なぜファンデーションの汚れがついたのか……。

そういえば最近やけに俺のことを慕ってくれる後輩が、やたらとベタベタとくっついてくるから、多分そのときについたのかも。なにも悪いことはしてないけど、実際後輩のことはかわいいと思っていたから、なんとなく浮気がバレたような感覚になって冷や汗をかきましたね……」（体験者：20代 男性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ まったくやましい気持ちが無ければ、冷や汗なんてかくことはないですよね。今後もしかしたら浮気に発展していた可能性もないとは言い切れません。浮気がバレたときは、この何十倍もゾッとするのでしょうね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。