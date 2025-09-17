元テレビ朝日社員の玉川徹氏が17日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。記録的大雨により、三重県四日市市の地下駐車場に停車中の車約300台が浸水被害に遭ったニュースについてコメントした。

玉川氏は「このリスクは考えてなかったですね」と地下駐車場の“水没”に驚くと、「実はうちのマンションも地下なんです、駐車場が。ハザードマップ見て水が入ってくることもあるのかな、までは調べてたんだけど、入った時に保険がどうなるかは調べてなかった」と振り返った。

番組では、一度浸水した車は放置を続けると内部の部品がショートし、電源を入れなくても発火する恐れがあることを紹介。玉川氏は「水没したら査定額ゼロ円ですって。今（車は）コンピューターの塊みたいになってるから、スマホが水没したら終わりっていうのと同じで」と説明。部品の全取り換えで同じ車両に乗り続けることは不可能ではないとしつつも「新しい車買うのと同じぐらいかかっちゃう。全部取り換えたとしても、どこにさびが出てくるか分からないから怖くておちおち乗ってられないという話」と話した。