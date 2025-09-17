ÉÔÌÓ¤Ê´Ø·¸¡©¡Ö¿ÍºÊ¤Î¿°¤Ï´Ì¥Á¥åー¥Ï¥¤¤ÎÌ£¤¬¤·¤Æ¡×49ËÜÌÜ1¡Ö·´»³ ·ë ¤½¤Î¸åⅤ¡×¤¬¸ø³«
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò9·î17Æü¡¢¥Á¥ó¥¸¥ã¥ªÌ¼»á¤ÈÌî¾å¤¿¤Þ»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö¿ÍºÊ¤Î¿°¤Ï´Ì¥Á¥åー¥Ï¥¤¤ÎÌ£¤¬¤·¤Æ¡×¤Î49ËÜÌÜ1¡Ö·´»³ ·ë ¤½¤Î¸åⅤ¡×¤ò¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿ÍºÊ¤Î¿°¤Ï´Ì¥Á¥åー¥Ï¥¤¤ÎÌ£¤¬¤·¤Æ¡×¤Ï¤â¤·¤â¿ÍºÊ¤Î"¤¢¤Î¿Í"¤È2¿Í¤¤ê¤Ç¥¹¥È¥í¥ó¥°·Ï¤Î´Ì¥Á¥åー¥Ï¥¤¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç°û¤àµ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤¿¤é¡¢¤È¤¤¤¦ÇØÆÁ¤ËËþ¤Á¤¿¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹ºîÉÊ¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÄ¾Á°¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ê¤É¤¬ÌµÎÁ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤·¤â¡¢¿ÍºÊ¤Î"¤¢¤Î¿Í"¤È¡¢2¿Í¤¤ê¤Ç¥¹¥È¥í¥ó¥°·Ï¤Î´Ì¥Á¥åー¥Ï¥¤¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç°û¤àµ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤¿¤é¡Ä¡Ä¡¡ÅÅ½ñÎß·×500ËüDLÄ¶¡ª ¥Ç¥¸Æ±¿Í³¦¤ÎÊÑÂÖ¸¶ºî¼Ô"¥Á¥ó¥¸¥ã¥ªÌ¼"¤¬Â£¤ë¡¢¡Ö¿ÍºÊ¡ß¥¹¥È¥í¥ó¥°·Ï´Ì¥Á¥åー¥Ï¥¤¡×¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢ÇØÆÁ¤Î¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¡ª