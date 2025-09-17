串カツ田中が急反落、「ＰＩＳＯＬＡ」買収に伴う第三者割当増資で希薄化リスクを意識

串カツ田中ホールディングス<3547.T>が急反落した。同社は１６日の取引終了後、イタリアンレストランチェーン「ＰＩＳＯＬＡ」を運営するピソラ（滋賀県草津市）の全株式を取得し、完全子会社化すると発表した。あわせて、ピソラの代表取締役と株主らを割当予定先として合計１６３万３１１９株を新たに発行する予定だと開示した。潜在的な希薄化リスクを意識した売りが優勢となっている。



ピソラの取得価額は、新株予約権分を含めて合計９５億円。金融機関からの借り入れと、今回の第三者割当増資によって調達した資金を活用する。串カツ田中は郊外ロードサイド店を中心に展開するピソラを取り込み、業態の拡大を図るとともに相乗効果も生み出していく。譲渡実行日と第三者割当増資の払い込み期日はいずれも１２月１日。第三者割当増資による発行済み株式総数に対する希薄化率は１７．３２％となる。



