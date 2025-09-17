アセンテックが急反落、２６年１月期業績予想及び配当予想を上方修正も再ＴＯＢへの思惑後退 アセンテックが急反落、２６年１月期業績予想及び配当予想を上方修正も再ＴＯＢへの思惑後退

アセンテック<3565.T>が急反落している。１６日の取引終了後、筆頭株主である永森信一氏と佐藤直浩会長が保有する株式の一部を市場外での相対取引によりキーストーン・パートナース（東京都千代田区、以下ＫＳＰ）グループのルビィ（東京都千代田区）へ譲渡する旨の報告を受けたと発表。同社株は、オリックス<8591.T>グループによるＴＯＢが８月に不成立となったことで、再ＴＯＢの思惑が働いていただけに、ルビィが筆頭株主となることで、その思惑が後退したと判断され、売られているようだ。



同時に、２６年１月期の連結業績予想について、営業利益を１７億３０００万円から２２億円（前期比２．５倍）へ、純利益を１１億９０００万円から１６億３０００万円（同８９．６％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を２０円から２３円へ引き上げた。



売上高は１７０億円（同１６．５％増）の従来見通しを据え置いたものの、仮想デスクトップ事業領域で利益率の改善が見込まれることや、自社製品であるリモートＰＣアレイも地方自治体を中心に受注が伸びていることが利益を押し上げる。



なお、同時に発表した７月中間期決算は、売上高１０８億３３００万円（前年同期比８８．４％増）、営業利益１０億９８００万円（同４．６倍）、純利益７億７３００万円（同２．４倍）だった。



出所：MINKABU PRESS